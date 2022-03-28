«Росгосстрах» подтвердил лидерство в страховании строений в России

Компания «Росгосстрах» остается безоговорочным лидером в страховании домов, коттеджей, дач и других строений, принадлежащих гражданам нашей страны. Об этом свидетельствует обнародованная на днях статистика Банка России, отражающая результаты работы отечественной страховой отрасли в 2021 году.

В прошлом году «Росгосстрах» заключал в среднем 4 договора страхования строений в минуту. В этом сегменте на долю компании приходится 39% сборов — они составили 11,3 млрд рублей. Показатели ближайшего конкурента меньше в 3,6 раза — разрыв составляет свыше 8,2 млрд рублей.

Лидирует старейший страховщик страны и по объему возмещения гражданам за дома и дачи, поврежденные или уничтоженные огнем и стихией, попавшие в зону наводнений, пострадавшие от жуликов или других напастей. Выплаты по договорам страхования строений в «Росгосстрахе» составили в 2021 году почти 2 млрд рублей, компанией были урегулированы 49% зафиксированных в Росиии страховых событий в этом сегменте. В среднем каждый рабочий день прошлого года страховщик возмещал своим клиентам-домовладельцам более 7,5 млн рублей.

Страхование имущества физических лиц (ИФЛ) «Росгосстрах» считает своим историческим видом — 100 лет назад советский Госстрах начинался именно с огневого страхования крестьянских домов. И то, что в целом ряде регионов страны сохранилась и развивается культура страхования строений, а россияне получают надежную финансовую защиту своего жилья, во многом заслуга именно «Росгосстраха» — в первую очередь, его страховых агентов.

«В среднем по России уровень проникновения в страховании строений в последние годы сильно не менялся и оставался в пределах 25−30%. В то же время в регионах в Центральной России и в Поволжье он заметно выше среднего. Конечно, во многом этот показатель зависит от социально-экономической ситуации в регионе и уровня доходов его населения — страхование не входит в число самых насущных потребностей россиян. В то же время просветительская работа, повышение финансовой грамотности, проводниками которой являются и страховые агенты, тоже играет важную роль. Мы видим четкую корреляцию между сборами по страхованию ИФЛ на душу населения в этих регионах с численностью работающей там агентской сети нашей компании», — отмечает руководитель Блока маркетинга ПАО СК «Росгосстрах» Кирилл Бобыльков.

ПАО СК «Росгосстрах»