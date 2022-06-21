Россельхозбанк стал стратегическим партнером агрофорума «День сибирского поля-2022»

Традиционный агрофорум «День сибирского поля» пройдет на территории Сибирского агропарка в Павловском районе 29 и 30 июня. Россельхозбанк выступает стратегическим партнером мероприятия. В агрофоруме примет участие около 300 компаний — это рекордное число за все годы проведения.

Свою продукцию на форуме презентуют все агроснабженческие организации и заводы сельхозмашиностроения Алтайского края, регионов России и зарубежья. Компании-участники намерены представить весь спектр предложений для ведения аграрного производства, в том числе решения для цифровизации бизнеса. РСХБ на форуме расскажет об экосистеме Свое Фермерство, маркетплейсе для фермеров Свое Родное и возможностях цикла мини-ярмарок «Вкусная пятница».

«Наша основная задача — создание условий для развития, поэтому для аграриев Алтая мы становимся банком первого выбора. А „Вкусная пятница“ — одна из дополнительных возможностей. Она помогает сформировать лояльное отношение потребителей к небольшим производствам и подготовить почву для масштабирования бизнеса. Мы приглашаем всех участников и организаторов агрофорума на нашу площадку познакомиться с нашими предложениями для бизнеса и жизни», — рассказал Николай Бойко, директор Алтайского регионального филиала РСХБ.

«С Россельхозбанком мы сотрудничаем на протяжении 12 лет. Дважды участвовали в фестивалях фермерской еды „Свое“ в Барнауле и Москве, поэтому сразу откликнулись на предложение „Вкусной пятницы“. Мы одними из первых зарегистрировались на платформе Свое Родное и по сути торговля в офисе банка — это большой коллективный заказ нашего свежайшего сыра и масла через этот маркетплейс. Это доступно всем, надо только один раз попробовать. Кроме этого, для нас в этом мероприятии важно живое общение с потребителями нашей продукции», — прокомментировал Олег Махнаков, директор ООО «Рикон», постоянный участник «Вкусных пятниц» РСХБ.

Свое Фермерство — это экосистема для агросектора, работающая по принципу b2b. Здесь в одном месте объединены каталоги техники, продукции и расходных материалов, а также цифровые решения и сервисы, которые позволяют небольшим фермерским хозяйствам без дополнительных затрат автоматизировать каждодневную работу и сосредоточиться на росте бизнеса. Регистрация в экосистеме бесплатная, сделки осуществляется напрямую. На площадке уже размещены 550 поставщиков из Алтайского края, которые предлагают более 1 100 товаров.

Свое Родное — это цифровой маркетплейс. Он позволяет фермерам напрямую продавать свою продукцию потребителям. Регистрация на площадке и создание электронного прилавка для аграриев бесплатны, а сделки проходят напрямую между покупателем и продавцом и не облагаются комиссией. На сегодняшний день на платформе зарегистрировано 745 фермеров Алтайского края, продающих более 2 200 товаров.

Проект фермерских ярмарок «Вкусная пятница» от РСХБ направлен на популяризацию товаров местных производителей. Принять участие и презентовать свою продукцию могут предприниматели, зарегистрированные на маркетплейсе фермерских продуктов Свое Родное. С марта этого года в офисе Алтайского регионального филиала РСХБ прошло более 10 таких мини-ярмарок с продукцией местных производителей

Межрегиональный агропромышленный форум «День сибирского поля» в Алтайском крае проводится с 2011 года ежегодно.