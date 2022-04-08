Россети Сибирь контролируют ЛЭП с помощью беспилотников.

— Беспилотники нужны для проведения обследования воздушных линий электропередачи. С их помощью значительно легче и эффективней провести, например, тепловизионный контроль ЛЭП в труднодоступных местах, осмотр элементов линии, недоступных для обзора с земли, — рассказывает начальник управления диагностики филиала «Алтайэнерго» Александр Иноземцев.
«Авиационное направление» в «Алтайэнерго» начали осваивать еще в 2018 году, когда здесь появился первый беспилотный летательный аппарат. Он оснащен видеокамерой с мощным оптическим механизмом, а еще способен проводить инфракрасную съемку. Его можно использовать почти в любых погодных условиях. Это имеет большое значение при проведении работ по ликвидации технологических нарушений на энергообъектах из-за непогоды.
Пополнение авиапарка позволит быстрее проводить визуальные обследования линий для выявления дефектов, и соответственно — быстрее их устранять. Цель такой работы: повышение надежности энергообъектов, а значит — повышение качества электроснабжения региона.
Сейчас БПЛА есть в службе высоковольтных линий всех производственных отделений филиала. Персонал, который будет управлять этими аппаратами, проходит специальное обучение в управлении диагностики.
— Один из сотрудников нашего управления прошел обучение в специальном центре в городе Москве и имеет свидетельство внешнего пилота БПЛА, — поясняет Александр Иноземцев. — Документ дает право управления таким воздушным судном. Этот сотрудник и проводит обучение коллег из производственных отделений. Так что не только летчики должны учиться управлять самолетом. Эксплуатация беспилотника тоже требует определенных знаний.