Россия лидирует по разнице продолжительности жизни мужчин и женщин

В России установилась самая большая разница между продолжительностью мужчин и женщин, следует из исследования «Бремя болезней в России с 1980 по 2016 годы». Работа опубликована в журнале The Lancet .

К 2016 году ожидаемая продолжительность жизни мужчин составила 65,4 года, для женщин — 76,2 года, говорится в исследовании. С 1980 по 2016 год общая смертность в России снизилась на 16,5%.

«По сравнению со странами с аналогичными уровнями социально-демографического индекса показатели смертности и инвалидности в России остаются высокими, а ожидаемая продолжительность жизни низкая», — сообщается в исследовательской работе.

Ранее Минздрав прогнозировал увеличение продолжительности жизни россиян к 2030 году до 75,8 лет для мужчин и 83,7 года для женщин.

Глава Минтруда России Максим Топилин заявил, что после пенсионной реформы прогнозируется увеличение продолжительности жизни россиян на пенсии, и в 2030 году мужчины после выхода на пенсию будут проживать более 15 лет, а женщины — 24 года, пишет polit.ru.

В июле министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время брифинга по итогам заседания президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам заявила, что у человека есть потенциал дожить до 120 лет.

Госдума в июле приняла в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин. Позже президент России Владимир Путин предложил увеличить пенсионный возраст для женщин до 60 лет.