Читайте нас в соцсетях
22 сентября 14°C
Новости
Вся лента
Жизнь
48

Россия не хочет строить окололунную станцию вместе с США

Россия отказалась строить один из модулей окололунной станции по техзаданию США, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, пишет «Коммерсант».

Земля из космоса. Спутник.
Земля из космоса. Спутник.
СС0

С сентября 2017 «Роскосмос» и NASA совместно работали над международной окололунной станции Deep Space Gateway, которая потом получила название The Gateway. Этот проект должен был стать точкой для изучения Луны, а также перевалочной базой для космонавтов, которые отправляются на Марс.

В рамках проекта России предложили построить шлюзовой отсек для выхода космонавтов на поверхность станции. Изготовить его предстояло по американским техническим стандартам и под американский скафандр. Российскую сторону это предложение не устроило.

«Роскосмос» задумался над строительством собственной окололунной станции. В проект могут пригласить США, а также страны-партнеры БРИКС.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление
Афиша
PDA
Email подписка