Россия не хочет строить окололунную станцию вместе с США

Россия отказалась строить один из модулей окололунной станции по техзаданию США, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, пишет « Коммерсант ».

С сентября 2017 «Роскосмос» и NASA совместно работали над международной окололунной станции Deep Space Gateway, которая потом получила название The Gateway. Этот проект должен был стать точкой для изучения Луны, а также перевалочной базой для космонавтов, которые отправляются на Марс.

В рамках проекта России предложили построить шлюзовой отсек для выхода космонавтов на поверхность станции. Изготовить его предстояло по американским техническим стандартам и под американский скафандр. Российскую сторону это предложение не устроило.

«Роскосмос» задумался над строительством собственной окололунной станции. В проект могут пригласить США, а также страны-партнеры БРИКС.