20 октября
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Жизнь

Россияне просят изменить им линию жизни в салонах красоты

Хиромант Роза Сатори рассказала, что люди периодически приходят к ней для изменения линии судьбы на руке.

Салон красоты.
Салон красоты.
СС0

Молодые люди обращаются к ней для изменения карьеры и личной жизни. Она отметила — у мужчин и женщин в возрасте 30-50 лет больше волнуют кредиты, брак, развод и семейные проблемы.

И в российских салонах красоты набирает популярность татуаж линий на ладони ради изменения «судьбы». Источник добавил — и в Японии некоторые делают пластические операции по корректировке линий на руках.

Ранее девушка получила сильные ожоги от лазера в сибирском салоне красоты. В Новосибирской области девушка обвинила салон красоты в ожоге лазером. Однако там уверены, что это была не их клиентка.

Пострадавшая выложила фото, где по всей ноге у нее множество красных полос.

Салон же в ответ написал, что в последние дни у них не было записей на процедуру лазерной эпиляции ног.

Отмечается, что лазер действительно может оставить ожог. Однако у девушки были совершенно другие следы.

Также в салоне заявили, что если кто-то выйдет на связь, то они обязательно разберутся в ситуации.

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