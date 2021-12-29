Россиянина будут судить за оскорбление чувств верующих в Деда Мороза

Ранее питерский юрист Игорь Мирзоев подал иск к АО «Дед Мороз» за то, что новогодний волшебник не исполнял его заветные мечты.

«Великоустюгский районный суд Вологодской области 24 декабря зарегистрировал гражданский иск Игоря Мирзоева к АО „Дед Мороз“. Как утверждает истец, ответчик, который позиционирует себя как главный волшебник страны, с момента образования 16 ноября 1998 года не выполняет публично взятые на себя обязательства, не дарит Мирзоеву подарки и не исполняет его заветные мечты», — говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Вологодской области.

Мирзоев попросил суд обязать Деда Мороза вручить ему 23 подарка, исполнить его самые заветные мечты и компенсировать моральный вред в размере 10 млн рублей.

Впрочем, списка подарков и заветных мечтаний и квитанции об оплате госпошлины в конверте не оказалось, поэтому суд составил акт об отсутствии указанных в качестве приложений документов.

Дед Мороз и Снегурочка из алтайского УФСИН. пресс-служба УФСИН по Алтайскому краю

29 декабря Куйбышевский районный суд Петербурга зарегистрировал исковое заявление местной жительницы Эльнары Троицкой к Мирзоеву.

«Из иска следует, что 22.12.2021 Мирзоев распространил сведения о подаче искового заявления к АО „Дед Мороз“. Истец пишет, что ответчик иск не подавал, а „лишь распространил сведения, порочащие чувства верующих в Деда Мороза“. Далее указано, что ответчик намеренно подал иск в суд с недостатками», — говорится в сообщении.

Троицкая попросила признать поведение Мирзоева «злоупотреблением правом», а также взыскать в ее пользу 10 млн рублей морального вреда.

«Иск принят к производству. Разбираться с Дедом Морозом начнут в День всех влюбленных», — добавили в пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Напомним, об иске Мирзоева к Деду Морозу стало известно на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, которого попросили прокомментировать ситуацию. Глава государства ответил, что он может стать адвокатом Деда Мороза.

Ранее в Алтайском крае к детям осужденных родителей пришел Дед Мороз из тюрьмы.