«Российских троллей» подозревают в разжигании споров о вакцинациях

«Российские тролли» устраивают в социальных сетях споры о вакцинации — чтобы вызвать разногласия в американском обществе, утверждают американские исследователи.

«Российские „тролли“ и высокотехнологичные боты в Twitter размещают сообщения о вакцинации в объемах, значительно превышающих активность обычного пользователя. Такие действия соответствуют стратегии разжигания разногласий по целому ряду вопросов», — говорится в исследовании.

Авторы доклада отмечают, что «подозрительные» участники дискуссий приводили аргументы и в пользу прививок, и против них, пишет РИА Новости. Подобная тактика призвана усилить полемику и негативно повлиять на состояние здоровья населения, уверены исследователи.

Американские медики рекомендуют вакцинацию не только для защиты здоровья отдельного человека, но и профилактики распространения болезней в целых регионах, пишет «Росбалт». Но отдельные группы активистов заявляют, что прививки в слишком большом количестве представляют угрозу для детей.

О «фабрике троллей»

Ранее сообщалось, что 43-летний житель поселка под Санкт-Петербургом Марат Миндияров рассказал о работе на «фабрике троллей». Он сообщил в телефонном интервью The Washington Post, что в ноябре 2014 года оказался без работы, и устроился на «фабрику троллей».

Миндияров рассказал, что было две смены — дневная и ночная, каждая по 12 часов. За смену нужно было выпускать по 135 комментариев каждый по 200 знаков.

По словам экс-работника, на фабрике существовал отдел Facebook, сотрудники которого производили контент для американских читателей.

Бывший сотрудник отметил, что комментарии вряд ли как-то влияют на российскую аудиторию. Однако на американскую публику это сработало, поскольку жители США «не привыкли к такому надувательству».