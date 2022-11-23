«Ростелеком» предоставил мобильную связь в 18 малых сел Алтайского края.

«Ростелеком» по соглашению с Министерством цифрового развития и связи Алтайского края смонтировал базовые станции мобильной связи и предоставил голосовую связь стандарта 4G (LTE) и беспроводной интернет в 18 малых сел. Оператор в ноябре завершил запланированные в 2022 году работы по федеральной программе «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0)*.

В проект УЦН 2.0 в этом году вошли 18 населенных пунктов по итогам голосования, организованного Минцифрой края среди сел с числом 100 — 500 жителей. В октябре первые базовые станции появились в Сидоровке и Хабазино Топчихинского района. В ноябре монтаж станций завершился еще в 16 селах, среди которых — Толстая Дубрава Алейского района, Павловка (городской округ Славгород), Белово Усть-Пристанского района, Верх-Ая Алтайского района, поселок Татьяновка Благовещенского района и другие.

«При поддержке государства „Ростелеком“ создает в регионе цифровой каркас, используя возможность которого можно предоставлять все современные услуги и сервисы, действующие сегодня в нашей стране. В этом году совместно с подрядной организацией мы построили базовые станции в 13 районах края. Работы велись по стандартной схеме, технически все сделано грамотно и в срок», — сообщил директор Алтайского филиала «Ростелекома» Сергей Лавренюк.

Министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов после встречи с жителями села Хабазино Топчихинского района отметил:

«За два года мобильной связью по федеральному проекту УЦН 2.0 охвачено 60 малых сел Алтайского края. Доступ к мобильной связи и беспроводному интернету получили более 17 тысяч сельских жителей. Судя по реакции жителей Хабазино, связь здесь востребована, у сельчан появилась реальная возможность прикоснуться к современным цифровым услугам. Это большое и важное событие, поскольку цифровая связь закрывает потребность в ежедневных коммуникациях, помогает решать проблемы дистанционно и оперативно. Кроме того, повсеместное внедрение современных стандартов сотовой связи является драйвером для развития цифровых сервисов в регионе».

Сергей Лавренюк ( в центре) показывает Евгению Зрюмову качество мобильного сигнала. Фото: пресс-служба «Ростелекома»

В 2023 году «Ростелеком» планирует запустить мобильную связь в 31 населенном пункте края. Народное голосование по проекту продлено до 26 ноября. По его результатам базовые станции в следующем году будут дополнительно построены еще в 43 населенных пунктах региона.

*В апреле 2021 года Минцифры России и «Ростелеком» подписали соглашение, расширяющее договор об условиях оказания универсальных услуг связи, в соответствии с которым компания приступила к реализации второго этапа проекта устранения цифрового неравенства (проект УЦН 2.0), который предусматривает организацию сетей мобильной связи в малых населенных пунктах от 100 до 500 человек.

Перечень населенных пунктов, в которых установлены базовые станции мобильной связи:

2021 год

Усть-Гавриловка, Новоеловка (Троицкий район), Воскресенка, Среднекрасилово (Заринский р-н), Новокраюшкино (Первомайский р-н), Верх-Неня, Новокаменка, Черемшанка (Ельцовский р-н), Зыково (Панкрушихинский), Новоандреевка (Бурлинский), Паклино, Сафроново, Нижнепайва (Баевский), Усть-Пустынка, Усть-Белое (Краснощековский), Усть-Тулатинка (Чарышский), Верх-Жилино, Каркавино, Плотниково (Косихинский), Колово (Советский), Украинка (Мамонтовский), Ясная Поляна (Ребрихинский), Новотроицк (Родинский), Урожайный (Павловский), Преградинка, Долинка (Благовещенский), Бурановка, Майский, Рассвет (Романовский), Наумовка (Угловский), Сосновка, Грязново, Черемшанка (Тюменцевский), Малиновка (Алейский), Пятков-Лог (Волчихинский), Кругло-Семенцы (Егорьевский), Зеленая Поляна, Марковка (Ключевский), Павловка (Новичихинский), Тумановский (Завьяловский), Хорошее (Табунский) и Панфилово (Калманский),

2022 год

Сидоровка, Хабазино, поселок Топольный, Красноярка, Покровка (Топчихинский), Толстая Дубрава (Алейский), Верх-Ая (Алтайский), поселок Татьяновка (Благовещенский), Павловка (городской округ Славгорода), Неводное (Михайловский), Лобаниха (Новичихинский), поселок им. Мамонтова (Павловский), Урываево (Пункрушихинский), Глинка (Советский), Сайдып (Солтонский), Новокиевка (Табунский), поселок Карповский (Тюменцевский), Белово (Усть-Пристанский).