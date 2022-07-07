7 июля
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Жизнь

«Ростелеком» запустил Wi-Fi и видеонаблюдение в четырех барнаульских школах

«Ростелеком» подготовил техническую инфраструктуру для организации Wi-Fi и видеонаблюдения в 50% алтайских школ, которые вошли во второй этап федерального проекта «Цифровая образовательная среда». Работы ведутся по заказу Министерства цифрового развития Алтайского края. В июне первые подключения услуг прошли в четырех барнаульских школах.

Урок. Школа.
Урок. Школа.
Анна Зайкова

С начала этого года «Ростелеком» проводит в школах строительно-монтажные работы: прокладывает сетевой кабель, устанавливает розетки для Wi-Fi и IPкамер, размещает и наполняет оборудованием телекоммуникационные шкафы. В июне оператор запустил зоны беспроводного интернета и системы видеонаблюдения в школах № 37 и № 114, расположенных на ул. Г. Исакова в Ленинском районе Барнаула, в школе № 81 и в гимназии № 79 на ул. Панфиловцев в Индустриальном районе города.

«В 2021 году мы организовали беспроводной интернет и видеонаблюдение в 197 школах. В этом году, по условиям исполнения двух госконтрактов, нам предстоит организовать ИТ-инфраструктуру для оказания этих услуг в 468 образовательных учреждениях. Сейчас работы по монтажу кабельной системы продолжаются, после их завершения мы приступим к установке и настройке оборудования», — сообщил директор Алтайского филиала «Ростелекома» Сергей Лавренюк.

Алтайский край вошел в число первых 16 субъектов России, в которых реализуется проект «Цифровая образовательная среда». Работы идут в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

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