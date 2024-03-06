6 марта
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Жизнь

Росводоканал Барнаул представил технику в преддверии паводка

Росводоканал Барнаул представил передвижную ремонтную мастерскую на смотре техники, который традиционно проводится в столице края перед паводком.

Смотр техники.
Смотр техники.
Источник: «Росводоканал Барнаул».

О преимуществах техники барнаульского водоканала рассказал директор по производству Росводоканал Барнаул Дмитрий Власов. Осмотр техники проводили заместитель председателя правительства региона Игорь Степаненко, начальник Главного управления МЧС России по Алтайскому краю генерал-майор внутренней службы Александр Макаров и заместитель главы администрации Барнаула по городскому хозяйству Сергей Татьянин.

Смотр техники.
Смотр техники.
Источник: «Росводоканал Барнаул».

- Передвижная ремонтная мастерская на базе ГАЗон NEXT используется для работ на сетях водопровода и канализации, она оснащена всем необходимым для этих целей оборудованием. Также автопарк нашего предприятия укомплектован илососами, мощными передвижными перекачивающими станциями и современными каналопромывочными машинами, - пояснил Власов.

Администрации Барнаула и районов города в период паводка неоднократно привлекали технику водоканала для минимизации и ликвидации последствий таяния снега в весенний период.

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