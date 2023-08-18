18 августа
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Жизнь

«Росводоканал Барнаул» с начала года устранил более 3,2 тысяч засоров

«Росводоканал Барнаул» устранил более 3 250 засоров на сетях канализации. Почти 1 000 из них произошла за последние полтора месяца.

Промывка сетей.
Промывка сетей.
Источник: «Росводоканал Барнаул».

Автопарк барнаульского водоканала оснащен мощной каналопромывочной техникой, которая выходит на борьбу с засорами. Эти машины позволяют эффективно проводить промывку даже на трубопроводах большого диаметра. Чаще всего такие работы осуществляются на коммуникациях, отводящих стоки от многоэтажных домов. С начала года специалисты уже промыли более 180 км сетей.

- В систему водоотведения запрещено сбрасывать строительный мусор, ткань, песок, цемент, предметы личной гигиены, полиэтиленовые пакеты, пластик, стекло, щелочь, жиросодержащие вещества и масла, пищевые продукты, а также любые другие биологически неразлагаемые предметы, - напомнил директор по производству «Росводоканал Барнаул» Дмитрий Власов.

Водоканал регулярно напоминает жителям города и пригорода правила пользования канализацией, однако число засоров на сетях лишь растет. За прошедший период 2023 года зафиксировано на 165 обращений больше, чем за 7,5 месяцев прошлого года.

Обратиться в «Росводоканал Барнаул», если вы столкнулись с засором или другой проблемой на сетях водоснабжения или водоотведения, можно по круглосуточному номеру кол-центра 500-101.

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