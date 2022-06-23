В этом году 130 учеников 7−8 классов отправились на две недели в детский оздоровительный лагерь Челябинска «Лесная застава». Для них подготовили конструкторскую смену «Техно-Юниор». Из Рубцовска от АО «Сибирь-Полиметаллы» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) в лагерь отправились Владислав Коноплев и Наталья Осипова, ученики «Гимназии «Планета Детства». Их отдых продлится с 12 по 25 июня. Для детей подготовлена насыщенная образовательно-развлекательная программа: тренинги взаимодействия в команде и веревочный курс, работа в лабораториях, технические мастер-классы, вальсовый вечер, выставка технических разработок «Юниор экспо», занятия по креативному планированию и участие в спортивных мероприятиях.

Летняя проектная школа Инженериады УГМК для старшеклассников пройдет с 15 по 28 июля. Рубцовчане Егор Криусенко и Илья Мищук, ученики 9−10 классов «Кадетской средней общеобразовательной школы № 2» проведут две недели на озере Таватуй в Свердловской области. Школьники пройдут психологические тренинги, научатся работать в команде. Главная цель летней программы — изучение производственных технологий и разработка новых технических идей в сфере горного производства, металлургии, энергетики, автоматизации, городской инфраструктуры. Наставниками ребят станут эксперты предприятий УГМК.

Напомним, Инженерная школа УГМК — новый образовательный проект, направленный на развитие школьников из городов присутствия предприятий УГМК. Учащиеся имеют возможность посещать онлайн-занятия по математике, физике, химии, развитию soft-skills, которые проводят высококвалифицированные учителя из известных образовательных центров. В Инженерной школе сегодня обучается 13 школьников из Рубцовска и Змеиногорска. Конкурс учащихся и студентов «Инженериада УГМК» проводится с 2017 года. Его цель — выявление и поддержка учащихся, занимающихся техническим творчеством, заинтересованных в получении инженерной профессии и работе на предприятиях УГМК. Уникальность конкурса заключается в объединении усилий детской команды, педагогов и специалистов предприятий УГМК по разработке реального инженерного проекта. В 2022 году в Инженериаде УГМК приняли участие 5 школьников из Рубцовска.