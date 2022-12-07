На ваши вопросы отвечает исполнительный директор Павел Барило.
Специальный гость — директор по персоналу Кирилл Крутиков.
Прямая трансляция будет вестись в ТГ-канале «СГК Online».
Начало — 09:00 мск, или 13:00 по времени Сибири.
Обсудим самые острые вопросы, среди них:
- Как повысить надежность тепловых сетей и генерирующего оборудования.
- Где взять деньги для ремонтных программ и продолжения инвестиций.
- Как будут меняться условия труда для сотрудников компании — все о зарплате и карьерном росте.
Приглашаем задавать вопросы в комментариях к посту в ТГ-канале «СГК Online» или во время прямого эфира.
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