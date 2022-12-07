7 декабря
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Жизнь

Руководители СГК об итогах 2022 года и планах на 2023-й — в прямом эфире

Большой прямой эфир, в котором руководители Сибирской генерирующей компании говорят об итогах 2022 года и планах на 2023-й, пройдет 8 декабря.

Барило Павел.
Барило Павел.
Фото предоставлено СГК.

На ваши вопросы отвечает исполнительный директор Павел Барило.

Специальный гость — директор по персоналу Кирилл Крутиков.

Прямая трансляция будет вестись в ТГ-канале «СГК Online».

Начало — 09:00 мск, или 13:00 по времени Сибири.

Обсудим самые острые вопросы, среди них:

  • Как повысить надежность тепловых сетей и генерирующего оборудования.
  • Где взять деньги для ремонтных программ и продолжения инвестиций.
  • Как будут меняться условия труда для сотрудников компании — все о зарплате и карьерном росте.

Приглашаем задавать вопросы в комментариях к посту в ТГ-канале «СГК Online» или во время прямого эфира.

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