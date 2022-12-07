Большой прямой эфир, в котором руководители Сибирской генерирующей компании говорят об итогах 2022 года и планах на 2023-й, пройдет 8 декабря.

На ваши вопросы отвечает исполнительный директор Павел Барило.

Специальный гость — директор по персоналу Кирилл Крутиков.

Прямая трансляция будет вестись в ТГ-канале «СГК Online».

Начало — 09:00 мск, или 13:00 по времени Сибири.

Обсудим самые острые вопросы, среди них:

Как повысить надежность тепловых сетей и генерирующего оборудования.

Где взять деньги для ремонтных программ и продолжения инвестиций.

Как будут меняться условия труда для сотрудников компании — все о зарплате и карьерном росте.

Приглашаем задавать вопросы в комментариях к посту в ТГ-канале «СГК Online» или во время прямого эфира.