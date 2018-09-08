Русские борзые с Алтая стали призерами необычных состязаний кочевников

Команда «Псовой царской охоты» из Алтайского края взяла «бронзу» на III Всемирных играх кочевников в Кыргыстане, уступив лишь представителям Объединенных Арабских Эмиратов и хозяевам соревнований, рассказала Кристина Гагулина, руководитель компании «Царская псовая охота».

Всемирные игры кочевников включают проведение соревнований по нескольким направлениям: различные виды борьбы, настольные игры, охотничьи состязания с беркутами и собаками, конные скачки и т. д.

В охотничьих соревнования с собаками участвовали 19 участников из 5 стран.

Кристина Гагулина,

руководитель «Царской псовой охоты»:

Единственные из России мы представляли нашу русскую национальную охоту в охотничьем троеборье. Самая эффектная фотозона тоже оказалась у нас, иностранцы нас разрывали на части, спрашивали, откуда мы такие красивые. Я считаю, так поднимается имидж страны.

Наши самбисты из Бийска тоже взяли бронзу, рассказала Гагулина.

Первым об участии «Царской псовой охоты» в Играх altapress.ru рассказал Павел Нестеров, уполномоченный по защите прав предпринимателей в крае, у которого Гагулина с недавних пор — общественный помощник по экологии.