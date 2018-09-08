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Русские борзые с Алтая стали призерами необычных состязаний кочевников

Команда «Псовой царской охоты» из Алтайского края взяла «бронзу» на III Всемирных играх кочевников в Кыргыстане, уступив лишь представителям Объединенных Арабских Эмиратов и хозяевам соревнований, рассказала Кристина Гагулина, руководитель компании «Царская псовая охота».

"Царская псовая охота" на Всемирных играх кочевников.
"Царская псовая охота" на Всемирных играх кочевников.
"Царская псовая охота"

Всемирные игры кочевников включают проведение соревнований по нескольким направлениям: различные виды борьбы, настольные игры, охотничьи состязания с беркутами и собаками, конные скачки и т. д.

В охотничьих соревнования с собаками участвовали 19 участников из 5 стран.

Кристина Гагулина,
руководитель «Царской псовой охоты»:

Единственные из России мы представляли нашу русскую национальную охоту в охотничьем троеборье. Самая эффектная фотозона тоже оказалась у нас, иностранцы нас разрывали на части, спрашивали, откуда мы такие красивые. Я считаю, так поднимается имидж страны.

Наши самбисты из Бийска тоже взяли бронзу, рассказала Гагулина.

Первым об участии «Царской псовой охоты» в Играх altapress.ru рассказал Павел Нестеров, уполномоченный по защите прав предпринимателей в крае, у которого Гагулина с недавних пор — общественный помощник по экологии.

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