С помощью «народного» голосования «Мария-Ра» сибиряки поздравили с профессиональным праздником более 4,5 тысячи педагогов

С 7 по 27 сентября покупатели торговой сети регистрировали чеки, голосуя за любимых педагогов. В этом году в рамках акции было отдано более 150 тысяч голосов за более 4,5 тысячи учителей из Алтайского края, Республики Алтай, Новосибирской, Томской и Кемеровской областей. Жители Сибири голосовали не только за педагогов образовательных школ, но и за воспитателей детских садов, преподавателей колледжей, детских художественных, спортивных и музыкальных школ.

В канун праздника руководители магазинов торговой сети «Мария-Ра» торжественно поздравили педагогов. В каждом магазине был определен свой лидер, за которого покупатели отдали больше всего голосов. Педагогам вручили памятные дипломы, карту на покупки в «Мария-Ра» на сумму 2000 рублей, цветы и вкусные торты для учительских коллективов. Всего в рамках акции компания «Мария-Ра» поздравила и вручила подарки более 1200 учителям Сибири.

Уже по традиции в финале акции были определены 10 самых любимых учителей Сибири, за которых больше всего учеников и их родителей отдали свои голоса. В десятку лучших вошли:

5 педагогов из Кемеровской области,

2 педагога из Алтайского края,

2 педагога из Новосибирской области,

1 педагог из Томской области.

В этом году компания подарила учителям, вошедшим в ТОП-10, путевки на отдых в Горном Алтае, а также — памятный диплом, карту на покупки в торговой сети на сумму 2000 рублей, букет цветов и торт для праздничного чаепития в кругу коллег.

Больше всего голосов получила от своих благодарных учеников педагог начальных классов СОШ № 95 г. Кемерово Татьяна Романенко, которая в этом году отметила 25-летие в профессии.

«Мне было очень приятно узнать, что я в числе десяти лидеров. В 2020 году у меня уже был такой опыт — я отдохнула в Белокурихе. Я с радостью предвкушаю отдых в Горном Алтае. Спасибо моим ученикам и их родителям! Отдельная благодарность компании „Мария-Ра“ за эту замечательную акцию!», — поделилась своими эмоциями Татьяна Валерьевна.

Абсолютный лидер учительского рейтинга за 2021 год Юлия Капустина, в этом году на второй строчке, но это ее не огорчает.

Капустина Юлия Сергеевна. Фото: компания «Мария-Ра» Капустина Юлия Сергеевна. Фото: компания «Мария-Ра» Капустина Юлия Сергеевна. Фото: компания «Мария-Ра»

«Это уже третья моя победа в народном голосовании, но почему-то этот раз был самым волнительным, буквально, до слез! Спасибо огромное „Мария-Ра“ за отдых в Белокурихе. Мне очень полюбился этот город, теперь меня все время туда тянет. Но и Горный Алтай, конечно, станет особенным приключением, я уверена. „Мария-Ра“, вы — лучшие! Спасибо огромное за вашу акцию!», — поделилась своими эмоциями педагог.

Юлия Сергеевна — учитель начальных классов СОШ № 50 г. Новосибирска со стажем работы более 20 лет. В ближайшие дни ее ждет еще одно поздравление — педагог вошла в список награжденных в областном конкурсе «Лучший работник», ей будет вручена награда от Министерства образования Новосибирской области.

Мария Иудина, педагог начальных классов школы № 36 из Новокузнецка, тоже стала лидером голосования не впервые — в 2021 году она вошла в ТОП-10 педагогов. Еще один «второгодник» среди лидеров рейтинга — педагог начальных классов в «Зональненской СОШ» из Томской области Марина Кулешова.

Третье место в этом году у преподавателя химии и биологии Гимназии № 166 г. Новоалтайска (Алтайский край) Надежды Ивановой. Надежда Сергеевна окончила в 1984 году педагогический ВУЗ в Семипалатинске — ее стаж в школе 36 лет.

«Я работаю в школе всю жизнь. В 2008 году мы переехали из Казахстана в Россию, и я продолжила работу педагога. Очень удивлена, что оказалась на такой высокой строке рейтинга! К поздравлениям от „Мария-Ра“ в виде тортика и букета была готова — я не раз становилась лидером рейтинга магазина. Но чтобы попасть в ТОП-10 — конечно, не ожидала. Очень рада подарку, очень люблю Горный Алтай. Обязательно отправлюсь путешествовать со своим супругом!», — рассказала о планах Надежда Сергеевна.

Иванова Надежда Сергеевна. Фото: компания «Мария-Ра» Иванова Надежда Сергеевна. Фото: компания «Мария-Ра» Иванова Надежда Сергеевна. Фото: компания «Мария-Ра»

Впервые побывает в Горном Алтае педагог начальных классов Лицея № 4 г. Камень-на-Оби (Алтайский край) Татьяна Коновальцева.

«Когда мне сообщили новость, у меня внутри все задрожало от такой неожиданной радости! Я уже предвкушаю это путешествие — для меня оно будет очень важным событием. Какие вы молодцы, «Мария-Ра»!", — поблагодарила организаторов акции Татьяна Васильевна, стаж педагогической деятельности которой — 31 год.

Также в ТОП-10 вошли: Елена Филкова, педагог СОШ № 16 (г. Белово), Олеся Кудрицкая, педагог СОШ № 31 (г. Киселевск), Татьяна Гладких, преподаватель ГПОУ Анжеро-Судженский политехнический колледж (г. Анжеро-Судженск), Татьяна Кужелева, педагог СОШ № 155 (г. Новосибирск).

«Мария-Ра» подвела итоги масштабной акции «Любимый учитель». Фото: компания «Мария-Ра»

Компания «Мария-Ра» поздравляет всех педагогов с Днем учителя!

Благодарим вас за благородный труд, за преданность профессии и бесконечное душевное тепло, которое вы отдаете бескорыстно и щедро своим ученикам!

Благодарим наших покупателей за активное участие в акции «Любимый учитель», за готовность выразить свою безграничную любовь и глубокое признание нашим любимым учителям по всей Сибири!