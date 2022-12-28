28 декабря
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Жизнь

Самые любимые коты. Барнаульский зоопарк показал, как манулы отмечают новоселье

Директор барнаульского зоопарка «Лесная сказка» Сергей Писарев рассказал, как обживаются манулы, недавно приехавшие из новосибирского зоопарка.

Манулы в Новосибирском зоопарке.
Манулы в Новосибирском зоопарке.
Новосибирский зоопарк, vk.com/novosibirsk_zoo

Пара очаровательных манулов, Пэпэ и Чип, прибыли вечером 27 декабря в барнаульский зоопарк. Во время проводов сотрудники новосибирского зоопарка подробно рассказали коллегам, как заботиться об очаровательных хищниках, и пообещали всегда быть на связи.

Сергей Писарев признался, что это его любимые коты, даже если они будут «самые ленивые и самые медлительные».

«Но они самые оригинальные и красивые коты, которые находятся под охраной государства», — рассказал он.

Для новых постояльцев построили специальные вольеры и домики. Сотрудники стараются обеспечить все условия, чтобы период адаптации прошел для манулов легко.

Котики пока прячутся в темных уголках, но ночью с интересом исследуют новое жилище.

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