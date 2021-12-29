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Жизнь

Самый выгодный период. Когда россиянам лучше получить пенсионные накопления

Накопительную пенсию можно получать ежемесячно — в формате привычных выплат, или. В ряде случаев, единовременно. Какой период — самый выгодный, чтобы получить накопления — в разборе altapress.ru.

Пожилая женщина, пенсия, ключи.
Пожилая женщина, пенсия, ключи.
СС0
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По какой схеме россиянам выплачивают накопительную пенсию?

Как сообщил агентству «Прайм» аналитик НПФ «Будущее» Евгений Биезбардис, накопительную пенсию могут пожизненно начислять раз в месяц. При этом сумма рассчитанной ежемесячной выплаты должна составлять не меньше 5% от суммы всей пенсии.

Кроме того, накопительную пенсию можно получить в полном объеме — если ее сумма не превышает 5%.

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Когда лучше получить накопительную пенсию?

По словам Биезбардиса, если пенсионер хочет получить все деньги единовременно, то лучше отложить обращение за выплатами на 2022 год.

Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
CC0

«Причина в предстоящей новогодней индексации страховой пенсии. Это значит, что требуемое соотношение может измениться», — сказал он.

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А что известно о заморозке накопительных пенсий?

Недавно президент Владимир Путин подписал закон, продлевающий заморозку накопительной части пенсий до 2024 года.

Предполагается, что в 2024 году заморозка поможет государству сэкономить 772,9 млрд рублей, поскольку не придется выделять эту сумму из бюджета в ПФР. Отчисления в размере 6% от зарплаты продолжат направлять в страховую часть, то есть деньги пойдут на выплаты нынешним пенсионерам.

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