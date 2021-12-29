Самый выгодный период. Когда россиянам лучше получить пенсионные накопления

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По какой схеме россиянам выплачивают накопительную пенсию?

Как сообщил агентству «Прайм» аналитик НПФ «Будущее» Евгений Биезбардис, накопительную пенсию могут пожизненно начислять раз в месяц. При этом сумма рассчитанной ежемесячной выплаты должна составлять не меньше 5% от суммы всей пенсии.

Кроме того, накопительную пенсию можно получить в полном объеме — если ее сумма не превышает 5%.