Сардана Авксентьева о транспортном коллапсе, опережении времени и важности диалогов

Пребывание в нашем городе Сардана начала с поездки в городском транспорте и посещения места реконструкции моста в районе Нового рынка.

«Каждый житель Барнаула может сам дать оценку общественному городскому транспорту, я лишь отмечу, что его состояние печально. Поскольку мы говорим о регионе с особыми климатическими условиями, представляю, насколько не комфортно горожанам в зимнее время, — и утепление трамвайных вагонов, и само их состояние оставляет желать лучшего», — подчеркнула Сардана Авксентьева.

Визит в Барнаул Сарданы Авксентьевой. Партия «Новые люди».

В качестве решения этой проблемы депутат предложила обратить внимание на действующие целевые федеральные программы по развитию транспорта.

«Я с большой радостью узнала, что с сентября будущего года Барнаул вошел в программу „Чистый воздух“, — поделилась Сардана, — но меня озадачило и встревожило, что в качестве основного мероприятия по реализации этой программы указывается как раз обновление общественного транспорта. При этом вскользь упоминается проблема газификации города. Считаю, что надо разграничить эти два момента, — общественный транспорт и загрязненный воздух. В рамках реализации программы „Чистый воздух“ стоит обратить внимание на темпы газификации».

Визит в Барнаул Сарданы Авксентьевой. Партия «Новые люди».

«По поводу процесса реконструкции моста хочу сказать, что, как показывает практика, корень зла кроется на этапе подготовки проектно-сметной документации, — отметила Сардана Авксентьева, — Где-то в ней есть недоработки. Мы можем сравнить вашу реконструкцию с работами в других более крупных городах, там также идет перенаправление трафика, и не возникает транспортного коллапса, о котором говорят жители Барнаула. Для решения ситуации нужно выстраивать диалог общественности и власти, активно вовлекать профессиональные сообщества».

Рабочая встреча Сарданы Авксентьевой с заместителем генерального директора ООО «ИНОСИБ» Вячеславом Гуревичем, ответственным за возведение физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Сиреневая, 42 прошла на территории строящегося объекта. Как отметил Вячеслав, «на сегодня процент инфраструктурных объектов, реализуемых по программе государственно-частного партнерства, очень мал. Еще недостаточно отработаны механизмы, многие вопросы решаются в „ручном“ режиме». Но строительство ФОК идет запланированными темпами, и объект планируется сдать в срок".

Визит в Барнаул Сарданы Авксентьевой. Партия «Новые люди». Визит в Барнаул Сарданы Авксентьевой. Партия «Новые люди».

«Вы немного умеете опережать время, — отметила политик, — поскольку на днях президентом нашей страны были сделаны заявления о выстраивании акцентов на занятиях молодежи спортом. И это как раз то, что вы сейчас реализуете. Огромное вам спасибо! Мир двигают идеи, и я по своему опыту знаю, что вынашивание идеи — процесс долгий, а преодоление административных барьеров — еще один этап на пути реализации этих идей».

Не оставила без внимания депутат Госдумы и обращения инициативных граждан. На встрече в общественной приемной партии «Новые люди» обсуждались вопросы индексации заработной платы для тренеров, которые занимаются с детьми на базе муниципальных спортивных организаций; расширения мер поддержки для НКО; упрощения согласования культурных инициатив жителей города и другие. По всем озвученным предложениям были даны разъяснения и проведены консультации.