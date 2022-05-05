5 мая
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Жизнь

Сбербанк снизил ставку по льготной ипотеке до 8,7% при электронной регистрации сделки

С 4 мая Сбербанк установил ставку по программе «Господдержка» на уровне от 8,7% годовых при электронной регистрации сделки. За все время действия льготной программы Сбербанк выдал 403 тысяч кредитов на сумму более 1 трлн рублей. В соответствии с Постановлением Правительства РФ срок действия программы господдержки также продлен до 31 декабря 2022 года.

Жилой квартал. Новостройки. Парковки.
Жилой квартал. Новостройки. Парковки.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Напомним, что 28 апреля 2022 года Сбер открыл предварительный прием заявок на льготную ипотеку по сниженной ставке. Одобренные ипотечные заявки, по которым клиенты еще не заключили кредитный договор, будут переведены на новые условия автоматически.

Николай Васёв,
вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Домклик»:

«Сбербанк обеспечивает гражданам максимально комфортные условия для покупки жилья. Программа льготной ипотеки продолжает демонстрировать высокую востребованность, почти 90% всех сделок проводится в электронном виде. Мы видим спрос населения на льготную ипотеку не только со стороны заёмщиков, но и остальных участников рынка — она позволяет поддержать как покупателей недвижимости, так и строительную отрасль».

По программе «Господдержка» можно взять ипотечный кредит на покупку квартиры в новостройке, ИЖС и готовый жилой дом на первичном рынке. Первоначальный взнос для покупки жилья по льготной ипотеке должен составлять не менее 15% стоимости приобретаемой недвижимости. Максимальная сумма кредита — 12 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и 6 млн руб. в других регионах страны. Максимальный срок выплаты кредита — 30 лет.

Оформить ипотеку по сниженной ставке сегодня также можно в рамках индивидуальных предложений, разработанных застройщиками совместно со Сбербанком. По ряду таких партнерских программ действуют ставки от 0,01% на первый год кредитования.

Также клиенты Домклик могут сэкономить деньги и забронировать квартиру в новостройке со скидкой 0,3% или 0,5% на ставку по ипотеке Сбера. Размер скидки зависит от застройщика. Для онлайн-бронирования доступны тысячи квартир по всей России, которые можно найти на Домклик с помощью фильтра «Скидка на ипотеку». Подобрать квартиру и подать заявку на ипотеку можно онлайн на Домклик.

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

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