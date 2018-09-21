«Счастье рядом!»: компания «Мария-Ра» разыграет 1 октября три двухкомнатные квартиры

С 20 августа по 30 сентября партнеры компании «Мария-Ра» — компания ЮНИЛЕВЕР — проводит широкомасштабный розыгрыш «Одна покупка до мечты!» , который охватывает все регионы присутствия сети — 248 населенных пунктов и более 1000 магазинов . Главные призы — 3 двухкомнатные квартиры будут разыграны 1 октября. А пока каждый понедельник 10 участников акции выигрывают очень нужные любой семье подарки — бытовую технику для дома : чайники, стиральные и посудомоечные машины, мультиварки, микроволновые печи, холодильники, пылесосы, телевизоры, утюги, фены.

В этом году «Мария-Ра» отметила 25-летие. В юбилейный год компания вместе со своими партнерами сделала подарок покупателям торговой сети, предоставив возможность в течение всего года выигрывать самые разнообразные, но очень нужные призы. Например, совсем недавно завершилась совместная акция с «Барнаульским молочным комбинатом» — был разыгран автомобиль «Фольксваген Поло», 50 горных велосипедов, 100 пар палочек для ходьбы и подарочные наборы продукции партнера. До конца года покупателей торговой сети «Мария-Ра» ждут еще несколько акций и розыгрышей. Следите за информацией в магазинах и на сайте.

Чтобы принять участие в акции, нужно купить 3 любых акционных товара и зарегистрировать чек с уникальным кодом на сайте компании или отправив SMS с кодом на номер 8−933−932−8339. Увидеть в магазине акционный товар проще простого — рядом с ценником красуется желтый смайлик с надписью «Счастливый товар». Это и любимые марки чая, соусов, кетчупов, и товары для красоты и чистоты — кремы, дезодоранты, шампуни и гели для душа, моющие средства от компании ЮНИЛЕВЕР. Проще говоря, купив то, что мы и так обычно покупаем, да еще и на весьма небольшую сумму, можно выиграть солидный приз и получить шанс стать обладателем новой жилплощади. Что может быть выгоднее?

Ирина , одна из победителей. Анна Зайкова

Одна из победителей, жительница Барнаула Ирина Клочкова, призналась, что чайник, который она выиграла, оказался очень кстати — семья как раз планировала эту покупку.

Ирина,

одна из победителей , жительница Барнаула:

Честно говоря, поучаствовала в акции по настоянию мамы. И, как оказалось, не зря! Я сделала 3 покупки, зарегистрировала чеки — и буквально в ближайший розыгрыш получила приз! Помнила, что розыгрыш в понедельник, но в суете домашних хлопот с ребятишками отвлеклась. У меня трое детей, и я недавно вышла из декрета. И тут звонок! Я сразу подумала: «Неужели я выиграла что-то, и звонят из «Мария-Ра»? Оказалось, точно! Подарок мне торжественно вручили в магазине сети. Было очень приятно! Спасибо организаторам! Кстати, муж у меня тоже участвует — поглядим, может, и ему повезет. Я советую всем участвовать в таких акциях. Бывает, что люди не верят, что можно что-то выиграть «по-честному». Я подтверждаю: участвуйте, и удача вам обязательно улыбнется!

Ирина не в первый раз становится победительницей акции компании «Мария-Ра». В прошлом году ей посчастливилось выиграть путевку в Белокуриху.

Ирина , одна из победителей. Анна Зайкова

Победители — жители самых разных городов и поселков, таких как Барнаул, Новосибирск, Кемерово, Томск, Камень-на-Оби, Усть-Кан, Иогач, Березовский, Бачатский, Мыски, Бийск, Новокузнецк, Краснощеково, Яровое, Ленинск-Кузнецкий. Посмотреть, как проходили розыгрыши в прямом эфире, можно на сайте компании.

Следующий розыгрыш 10 единиц бытовой техники пройдет 24 сентября в 20.00 на сайте компании. А через неделю 1 октября в 21.00 в прямом эфире состоится финальный розыгрыш акции, где и определят троих счастливцев, которые получат суперпризы — двухкомнатные квартиры. Успевайте поучаствовать — заходите в ближайший магазин «Мария-Ра», выбирайте на свой вкус 3 «счастливых» товара, регистрируйте код — и ждите итоги розыгрыша. Помните: выигрывает тот, кто верит в свою удачу!

Любовь,

менеджер:

Я стараюсь участвовать во всех акциях и розыгрышах «Мария-РА». Сейчас во время обеда зашла в ближайший к работе магазин, выбрала полезные и нужные товары для дома, вечером зарегистрирую чек на сайте. Очень надеюсь выиграть главный приз! Если повезет — то каждые выходные буду на лыжне!

Юлия,

студент: