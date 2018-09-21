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«Счастье рядом!»: компания «Мария-Ра» разыграет 1 октября три двухкомнатные квартиры

С 20 августа по 30 сентября партнеры компании «Мария-Ра» — компания ЮНИЛЕВЕР — проводит широкомасштабный розыгрыш «Одна покупка до мечты!», который охватывает все регионы присутствия сети — 248 населенных пунктов и более 1000 магазинов. Главные призы — 3 двухкомнатные квартиры будут разыграны 1 октября. А пока каждый понедельник 10 участников акции выигрывают очень нужные любой семье подарки — бытовую технику для дома: чайники, стиральные и посудомоечные машины, мультиварки, микроволновые печи, холодильники, пылесосы, телевизоры, утюги, фены.

Ирина, одна из победителей.
Ирина, одна из победителей.
Анна Зайкова

В этом году «Мария-Ра» отметила 25-летие. В юбилейный год компания вместе со своими партнерами сделала подарок покупателям торговой сети, предоставив возможность в течение всего года выигрывать самые разнообразные, но очень нужные призы. Например, совсем недавно завершилась совместная акция с «Барнаульским молочным комбинатом» — был разыгран автомобиль «Фольксваген Поло», 50 горных велосипедов, 100 пар палочек для ходьбы и подарочные наборы продукции партнера. До конца года покупателей торговой сети «Мария-Ра» ждут еще несколько акций и розыгрышей. Следите за информацией в магазинах и на сайте.

Чтобы принять участие в акции, нужно купить 3 любых акционных товара и зарегистрировать чек с уникальным кодом на сайте компании или отправив SMS с кодом на номер 8−933−932−8339. Увидеть в магазине акционный товар проще простого — рядом с ценником красуется желтый смайлик с надписью «Счастливый товар». Это и любимые марки чая, соусов, кетчупов, и товары для красоты и чистоты — кремы, дезодоранты, шампуни и гели для душа, моющие средства от компании ЮНИЛЕВЕР. Проще говоря, купив то, что мы и так обычно покупаем, да еще и на весьма небольшую сумму, можно выиграть солидный приз и получить шанс стать обладателем новой жилплощади. Что может быть выгоднее?

Ирина, одна из победителей.
Ирина, одна из победителей.
Анна Зайкова

Одна из победителей, жительница Барнаула Ирина Клочкова, призналась, что чайник, который она выиграла, оказался очень кстати — семья как раз планировала эту покупку.

Ирина,
одна из победителей, жительница Барнаула:

Честно говоря, поучаствовала в акции по настоянию мамы. И, как оказалось, не зря! Я сделала 3 покупки, зарегистрировала чеки — и буквально в ближайший розыгрыш получила приз! Помнила, что розыгрыш в понедельник, но в суете домашних хлопот с ребятишками отвлеклась. У меня трое детей, и я недавно вышла из декрета. И тут звонок! Я сразу подумала: «Неужели я выиграла что-то, и звонят из «Мария-Ра»? Оказалось, точно! Подарок мне торжественно вручили в магазине сети. Было очень приятно! Спасибо организаторам! Кстати, муж у меня тоже участвует — поглядим, может, и ему повезет. Я советую всем участвовать в таких акциях. Бывает, что люди не верят, что можно что-то выиграть «по-честному». Я подтверждаю: участвуйте, и удача вам обязательно улыбнется!

Ирина не в первый раз становится победительницей акции компании «Мария-Ра». В прошлом году ей посчастливилось выиграть путевку в Белокуриху.

Ирина, одна из победителей.
Ирина, одна из победителей.
Анна Зайкова

Победители — жители самых разных городов и поселков, таких как Барнаул, Новосибирск, Кемерово, Томск, Камень-на-Оби, Усть-Кан, Иогач, Березовский, Бачатский, Мыски, Бийск, Новокузнецк, Краснощеково, Яровое, Ленинск-Кузнецкий. Посмотреть, как проходили розыгрыши в прямом эфире, можно на сайте компании.

Следующий розыгрыш 10 единиц бытовой техники пройдет 24 сентября в 20.00 на сайте компании. А через неделю 1 октября в 21.00 в прямом эфире состоится финальный розыгрыш акции, где и определят троих счастливцев, которые получат суперпризы — двухкомнатные квартиры. Успевайте поучаствовать — заходите в ближайший магазин «Мария-Ра», выбирайте на свой вкус 3 «счастливых» товара, регистрируйте код — и ждите итоги розыгрыша. Помните: выигрывает тот, кто верит в свою удачу!

Любовь,
менеджер:

Я стараюсь участвовать во всех акциях и розыгрышах «Мария-РА». Сейчас во время обеда зашла в ближайший к работе магазин, выбрала полезные и нужные товары для дома, вечером зарегистрирую чек на сайте. Очень надеюсь выиграть главный приз! Если повезет — то каждые выходные буду на лыжне!

Юлия,
студент:

Очень хочется выиграть что-нибудь полезное. Для меня выигрыш бытовой техники будет не просто приятным сюрпризом, но и очень хорошим подспорьем. Конечно, хочется выиграть квартиру — но и стиральная машина пригодится. А потратила я на покупку совсем не много — в такой акции может поучаствовать любой!

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