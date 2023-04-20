Сделать город лучше. Какие объекты предлагают благоустроить в Барнауле (и не только) и как за них проголосовать

В Барнауле стартовало онлайн-голосование по выбору общественных территорий для благоустройства в 2024 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» . От его результатов зависит, где жители города будут отдыхать, гулять или заниматься спортом. 18 апреля состоялась пресс-конференция, на которой заместитель главы администрации города по дорожному хозяйству и благоустройству Антон Андреевич Шеломенцев, заместитель председателя Барнаульской городской Думы Андрей Андреевич Солодилов и начальник отдела благоустройства управления по жилищной политике и благоустройству Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Ольга Робертовна Глушкова рассказали как голосование будет проходить в этом году, как можно проголосовать, много ли объектов можно выбрать.

Пресс-конференция, посвященная Всероссийскому онлайн-голосованию по выбору общественной территории для благоустройства в 2024 году.

Сколько территорий благоустроят

Всего в голосовании участвуют 42 муниципальных образования Алтайского края. В следующем году в регионе должны благоустроить 55 территорий. 14 из них — «переходящие», то есть те, над которыми уже начали работу в результате предыдущих голосований. В этом случае жители края выбирают не объект, а дизайн-проект или набор работ.

Так, например, произойдет с парком «Юбилейный». На выбор барнаульцев представили два варианта дизайн-проекта благоустройства. Первый предусматривает организацию нескольких зон активного отдыха, сети пешеходных и велодорожек, площадки для выгула собак, а также новое озеленение, освещение и ограждение территории. Второй — только спортивные площадки, озеленение, освещение и ограждение.

Всего же для голосования жителям региона предложено 174 краевых объекта. Большинство (79) — многофункциональные общественные территории, где можно как проводить крупные события, так и отдыхать.

Чуть более 30 объектов — пешеходные зоны. Это квартальные или центральные улицы. На дорожках не только меняют старый асфальт, но и делают небольшие карманы для отдыха, обустраивают зеленые уголки, добавляют освещение. Есть возможность и установить детские или воркаут площадки.

На третьем по количеству заявленных объектов месте находятся зеленые зоны: парки, скверы и аллеи. По популярности они, конечно, не уступают пешеходным и многофункциональным зонам. Так в прошлом году большинство голосов барнаульцы отдали за парк Центрального района.

Пресс-конференция , посвященная Всероссийскому онлайн-голосованию по выбору общественной территории для благоустройства в 2024 году. Фото: Анна Зайкова. Пресс-конференция , посвященная Всероссийскому онлайн-голосованию по выбору общественной территории для благоустройства в 2024 году. Фото: Анна Зайкова. Пресс-конференция , посвященная Всероссийскому онлайн-голосованию по выбору общественной территории для благоустройства в 2024 году. Фото: Анна Зайкова. Пресс-конференция , посвященная Всероссийскому онлайн-голосованию по выбору общественной территории для благоустройства в 2024 году. Фото: Анна Зайкова.

Это один из самых крупных объектов благоустройства, старейший парк города, поэтому при разработке проекта учитывался культурный код парка, — сказал заместитель главы администрации города по дорожному хозяйству и благоустройству Антон Шеломенцев.

В 2023 году в парке приведут в порядок дорожки, установят малые архитектурные формы, современный туалетный модуль и видеонаблюдение, заменят освещение и восстановят фонтан. К работе приступят при наступлении тепла: до или после майских праздников. Кстати, в это время посещение ограничат — чтобы обезопасить горожан.

В этом году в Барнауле вновь можно выбрать один из 37 объектов. В перечне появился новый объект — парк им. Ленина. Есть большие капиталоёмкие территории, а есть совсем небольшие скверики. Больше всего кандидатов на благоустройство в Индустриальном районе — 15 территорий. В Ленинском и Октябрьском районах — 7 зеленых зон, а в Железнодорожном и Центральном — по четыре.

Как проголосовать

10 городов Алтайского края, в том числе Барнаул, проводят голосование на федеральной платформе 22.gorodsreda.ru. Участвовать может любой житель, которому исполнилось 14 лет. Чтобы проголосовать, нужно авторизоваться на сайте с помощью «Госуслуг» и выбрать свой город. На экране появится список объектов. Нажав на любой из них, можно узнать о нем подробную информацию.

Если возникли трудности, можно обратиться к волонтеру, который поможет авторизоваться через мобильный телефон. В Барнауле оказать такую услугу могут порядка 60 человек — найти их можно будет в ТРЦ, МФЦ и местах, где происходят массовые события. Заметить волонтеров можно будет по брендированной форме. В прошлом году они помогли проголосовать 34 тыс. человек по всему краю.

Села и поселки выбирают объекты на своих сайтах, в соцсетях и мессенджерах.

Кроме того, у каждого объекта есть общественные кураторы, к которым можно обратиться с вопросом. Как правило, это депутаты городской думы — их контактные данные есть на сайте 22.gorodsreda.ru.

Очень важно, чтобы как можно больше жителей участвовало в голосовании. Это и есть общественное мнение, на которое мы опираемся в своей работе, — подчеркнул зампредседателя Барнаульской городской Думы Андрей Солодилов.