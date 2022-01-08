В противопробочном тоннеле Илона Маска образовалась пробка

Компания Илона Маска Boring Company представила один из тоннелей сети Vegas Loop на выставке потребительской электроники CES 2022 в Лас-Вегасе.

Этот тоннель длинной 2,7 километра соединяет две части конференц-центра Лас-Вегаса. Он станет частью городской сети подземных тоннелей, которую бизнесмен планирует построить в ближайшие годы.

Тоннель однополосный и довольно тесный. При демонстрации в нем образовался затор из электромобилей. При этом такая «подземка» и задумывалась, чтобы разгрузить город от пробок.

It turns out the congestion-busting “future of transport” is already experiencing congestion. pic.twitter.com/yJY9b0Nwjj — Adam Tranter (@adamtranter) January 6, 2022

Предполагается, что казус произошел из-за того, что автомобилями управляли люди, а не автопилоты.