На праздник всей семьей. Жаркая Эко-Масленица пройдет в Барнауле

Эко-Ярмарка приглашает барнаульцев и их семьи отметить приход весны 17 марта. В программе — жаркий масленичный разгуляй и веселые народные гуляния.

Эко Ярмарка ежегодно проводит на своей территории народное гуляние.

Семейная Эко-Ярмарка ежегодно проводит народные гуляния в честь Масленицы. И этот год не стал исключением.

Здесь сочетаются давние традиции и современные тренды: забота о своем здоровье и экологии.

В программе — обязательное угощение блинами и горячим чаем. В составе — только натуральные и полезные продукты. Также гости смогут отведать плов в казане, шашлык и другие блюда от полевой кухни

Не обойдется и без старых добрых конкурсов. Будут катание на верблюде и пони, интерактивные площадки и даже полеты на воздушном шаре. А в завершение праздника — народное сожжение чучела.

Будет шанс проявить свою ловкость и взобраться на масленичный стол и побороться за призы от партнеров мероприятия. Генеральный партнер — компания «ЗооМирово».

Спонсоры:

Производственная компания «Бочкари»;

Белорусские продукты;

Производственная компания «Агросевторг»;

Производственная компания «Алтария»;

Сеть магазинов «Чижик»;

Производственная компания «Киприно».

Куда приходить? Взлетная, 2к, на главную парковку — «Красный вход».

Во сколько приходить? Сбор гостей в 12:00, а гуляем до 15:00.

Праздник проходит при поддержке администрации Эко-Ярмарки, а вкусные призы предоставлены партнёрами и резидентами Эко-Ярмарки.

Приходите всей семьей или компанией друзей, создадим этот светлый праздник вместе!

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