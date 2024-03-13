На праздник всей семьей. Жаркая Эко-Масленица пройдет в Барнауле

Семейная Эко-Ярмарка ежегодно проводит народные гуляния в честь Масленицы. И этот год не стал исключением.
Здесь сочетаются давние традиции и современные тренды: забота о своем здоровье и экологии.
В программе — обязательное угощение блинами и горячим чаем. В составе — только натуральные и полезные продукты. Также гости смогут отведать плов в казане, шашлык и другие блюда от полевой кухни
Не обойдется и без старых добрых конкурсов. Будут катание на верблюде и пони, интерактивные площадки и даже полеты на воздушном шаре. А в завершение праздника — народное сожжение чучела.
Будет шанс проявить свою ловкость и взобраться на масленичный стол и побороться за призы от партнеров мероприятия. Генеральный партнер — компания «ЗооМирово».
Спонсоры:
- Производственная компания «Бочкари»;
- Белорусские продукты;
- Производственная компания «Агросевторг»;
- Производственная компания «Алтария»;
- Сеть магазинов «Чижик»;
- Производственная компания «Киприно».
Куда приходить? Взлетная, 2к, на главную парковку — «Красный вход».
Во сколько приходить? Сбор гостей в 12:00, а гуляем до 15:00.
Праздник проходит при поддержке администрации Эко-Ярмарки, а вкусные призы предоставлены партнёрами и резидентами Эко-Ярмарки.
Приходите всей семьей или компанией друзей, создадим этот светлый праздник вместе!
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