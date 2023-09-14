Семин день: что нельзя делать 14 сентября

Народные традиции на Семин день

В народном календаре праздник проходит под названием Семин день, в честь Симеона Столпника. Почитается в лике преподобных. Святому молятся об избавлении от телесных и душевных болезней.

Это хороший день для переезда, смены места жительства или работы. Считают, что новое место принесет удачу.

Также сегодня можно сделать перестановку в доме, ремонт, поменять постельное белье или шторы, поставить новую посуду.

Река, вода, озеро, река в горах, озеро в лесу. unsplash.com.

Что нельзя делать на Семин день

Проявлять негатив, вступать в конфликты — весь год пройдет с проблемами и неурядицами.

Отправляться в дальнюю дорогу — в пути могут быть трудности.

Река, вода, озеро, река в горах, озеро в лесу. unsplash.com.

Народные приметы на 14 сентября 2023 года

Ясный день — вся осень будет теплой.

Луга опутаны паутиной — осень предстоит затяжная.

Гуси улетают на юг — к ранней зиме.

Гуси низко летят — скоро выпадет первый снег.

Скворцы на юг еще не улетели — осень окажется продолжительной.

Южный ветер — зима теплая, с дождями.

Грязь на дорогах — по приметам сулит дождливую осень.

Еловые ветки низко опустились — скоро наступят первые заморозки.

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