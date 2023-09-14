14 сентября
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Жизнь

Семин день: что нельзя делать 14 сентября

14 сентября проходит народный праздник Семин день.

Лес, зелень, темный лес, природа.
Лес, зелень, темный лес, природа.
unsplash.com.

Народные традиции на Семин день

В народном календаре праздник проходит под названием Семин день, в честь Симеона Столпника. Почитается в лике преподобных. Святому молятся об избавлении от телесных и душевных болезней.

Это хороший день для переезда, смены места жительства или работы. Считают, что новое место принесет удачу.

Также сегодня можно сделать перестановку в доме, ремонт, поменять постельное белье или шторы, поставить новую посуду.

Река, вода, озеро, река в горах, озеро в лесу.
Река, вода, озеро, река в горах, озеро в лесу.
unsplash.com.

Что нельзя делать на Семин день

  • Проявлять негатив, вступать в конфликты — весь год пройдет с проблемами и неурядицами.
  • Отправляться в дальнюю дорогу — в пути могут быть трудности.
Река, вода, озеро, река в горах, озеро в лесу.
Река, вода, озеро, река в горах, озеро в лесу.
unsplash.com.

Народные приметы на 14 сентября 2023 года

  • Ясный день — вся осень будет теплой.
  • Луга опутаны паутиной — осень предстоит затяжная.
  • Гуси улетают на юг — к ранней зиме.
  • Гуси низко летят — скоро выпадет первый снег.
  • Скворцы на юг еще не улетели — осень окажется продолжительной.
  • Южный ветер — зима теплая, с дождями.
  • Грязь на дорогах — по приметам сулит дождливую осень.
  • Еловые ветки низко опустились — скоро наступят первые заморозки.

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