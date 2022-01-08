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Жизнь

В Барнауле откроется новый детский сад

10 января в Барнауле на улице Фурманова откроется новый детский сад-ясли № 279, сообщает мэрия.

Дети. Игрушки. Детский сад.
Дети. Игрушки. Детский сад.
СС0.

Новое учреждение сможет принять 140 воспитанников. Оно рассчитано на шесть возрастных групп, две из которых — для детей до трех. С 10 января из реорганизованного детского сада № 34 сюда переведут 88 детей, а также примут 52 новичков.

В саде есть музыкальные и спортивные залы, изостудия и современный медицинский блок. Дети смогут посещать кабинеты психолога и логопеда. Для удобства людей с ОВЗ есть пандус, лифт для инвалидов-колясочников, специальная туалетная комната.

Войти в здание можно будет только с помощью домофона. Во всех группах есть стационарные воздухоочистители. На 2 и 3 этажах расположились эвакуационные комнаты с вентиляцией, в которых можно переждать возгорание.

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