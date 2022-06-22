Сергей Ферапонтов: «Кто не помнит прошлого, у того нет будущего»

В мероприятии приняли участие министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка, Глава города Барнаула Вячеслав Франк, председатель Правления Союза промышленников Алтайского края Виктор Герман. Церемония прошла 22 июня 2022 года в сквере Киры Баева. У памятного знака собрались руководители заводов и промышленных предприятий края, чтобы почтить память тех, кто тяжелым трудом приближал Победу в Великой Отечественной войне.

Член Правления Союза промышленников Алтайского края, руководитель группы промышленных предприятий «Барнаульский завод мехпрессов» Сергей Ферапонтов прокомментировал событие:

— В этот скорбный и трагический день мы вспоминаем всех тех, кто прошел все тяготы и лишения Великой Отечественной войны, кто совершал воинские и трудовые подвиги ради мирного будущего. Мы, алтайские промышленники, отдаем особую дань памяти нашим предшественникам, которые в военное время работали на заводах и фабриках края, создавали и развивали алтайскую промышленность, обеспечивали фронт всем необходимым.

Барнаульский завод мехпрессов создан на базе двух эвакуированных одесских предприятий. В годы войны он выпускал прессы, изготавливал детали для двигателей танков, минометов и запчасти для сельхозмашин. В цехах за станками зачастую стояли подростки, они были настоящими солдатами тыла и наравне со взрослыми ковали победу. Память о заводчанах-фронтовиках и тружениках тыла священна для работников завода и сегодня. Мы должны сохранить ее, ведь кто не помнит своего прошлого, у того нет будущего!