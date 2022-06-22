22 июня
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Жизнь

Сергей Ферапонтов: «Кто не помнит прошлого, у того нет будущего»

Представители предприятий, входящих в состав Союза промышленников Алтайского края, в День памяти и скорби возложили цветы к подножию стелы, посвященной предприятиям, эвакуированным в годы Великой Отечественной войны на Алтай.

Возложение цветов к подножию стелы.
Возложение цветов к подножию стелы.
Фото: группа промышленных предприятий «Барнаульский завод мехпрессов»

В мероприятии приняли участие министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка, Глава города Барнаула Вячеслав Франк, председатель Правления Союза промышленников Алтайского края Виктор Герман. Церемония прошла 22 июня 2022 года в сквере Киры Баева. У памятного знака собрались руководители заводов и промышленных предприятий края, чтобы почтить память тех, кто тяжелым трудом приближал Победу в Великой Отечественной войне.

Возложение цветов к подножию стелы.
Возложение цветов к подножию стелы.
Фото: группа промышленных предприятий «Барнаульский завод мехпрессов»
Возложение цветов к подножию стелы.
Возложение цветов к подножию стелы.
Фото: группа промышленных предприятий «Барнаульский завод мехпрессов»
Возложение цветов к подножию стелы.
Возложение цветов к подножию стелы.
Фото: группа промышленных предприятий «Барнаульский завод мехпрессов»

Член Правления Союза промышленников Алтайского края, руководитель группы промышленных предприятий «Барнаульский завод мехпрессов» Сергей Ферапонтов прокомментировал событие:

— В этот скорбный и трагический день мы вспоминаем всех тех, кто прошел все тяготы и лишения Великой Отечественной войны, кто совершал воинские и трудовые подвиги ради мирного будущего. Мы, алтайские промышленники, отдаем особую дань памяти нашим предшественникам, которые в военное время работали на заводах и фабриках края, создавали и развивали алтайскую промышленность, обеспечивали фронт всем необходимым.

Барнаульский завод мехпрессов создан на базе двух эвакуированных одесских предприятий. В годы войны он выпускал прессы, изготавливал детали для двигателей танков, минометов и запчасти для сельхозмашин. В цехах за станками зачастую стояли подростки, они были настоящими солдатами тыла и наравне со взрослыми ковали победу. Память о заводчанах-фронтовиках и тружениках тыла священна для работников завода и сегодня. Мы должны сохранить ее, ведь кто не помнит своего прошлого, у того нет будущего!

Возложение цветов к подножию стелы.
Возложение цветов к подножию стелы.
Фото: группа промышленных предприятий «Барнаульский завод мехпрессов»

Справка

Стела, посвященная предприятиям, эвакуированным в годы Великой Отечественной войны в Алтайский край, а также заводам, перестроившим свои производства для работы на нужды фронта, была открыта год назад, 22 июня 2021 года. Инициатива ее создания принадлежала Союзу промышленников Алтайского края. Средства на реализацию выделили промышленные предприятия региона.

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