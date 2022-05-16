За высокие результаты деятельности Барнаульского Завода Мехпрессов в 2021 году руководитель группы промышленных предприятий Ферапонтов Сергей Геральдович удостоился награды «Директор года. Алтайский край» и золотого знака «Лидер Экономики. Алтайский край».

Важнейшая роль в деятельности любого предприятия принадлежит руководителю. От его грамотных действий и взвешенных решений напрямую зависит успех организации. Возможность оценить высокий уровень компетентности руководителя дает ежегодный краевой конкурс «Директор года. Алтайский край».

На протяжении всей истории конкурса неизменным остается главный критерий оценки успешной деятельности руководителя: рост экономических и социальных показателей предприятия в сравнении с минувшим годом.

Достижения Барнаульского Завода Мехпрессов в 2021 году

В 2021 году на «Барнаульском Заводе Мехпрессов» объем производства достиг 1 млрд. руб., это 102% к уровню 2020 г. В 2021 г. организовано 34 новых рабочих места, это связано как с увеличением объёма производства, так и с продолжающейся диверсификацией деятельности предприятия при поддержке Фонда Развития Алтайского края.

Средняя заработная плата в 2021 г. увеличилась на 104% по сравнению с 2020 г. В 2021 г. на предприятии продолжила действовать программа по обучению молодых рабочих без отрыва от производства.

Грамотное управление — успех предприятия

В период экономических потрясений под руководством Ферапонтова Сергея Барнаульский Завод Мехпрессов сохранил свою производственную базу, открыл новые рынки сбыта, расширил продуктовую линейку, диверсифицировал производство.

Церемония награждения «Директор года-2021. Алтайский край». Химочка В.С., министр промышленности и энергетики Алтайского края , Ферапонтов С.Г., руководитель группы промышленных предприятий Барнаульский Завод Мехпрессов , Мещеряков В.А., исполнительный директор Союза Промышленников Алтайского края. Владимир Вдовин

Благодаря Сергею Геральдовичу сегодня Мехпресса — это целая группа промышленных предприятий, выпускающая легендарные прессы и замещающая выпуск продукции 17 предприятий отрасли станкостроения страны, которые работали на территории бывшей СССР и по различным причинам прекратили свою деятельность.

В самом начале своего управленческого пути Сергей Геральдович обеспечил выживание завода, организовав разработку и запуск в серийное производство современных прессов серии «КИ», которые стали востребованными в стране и за рубежом. Была сохранена вся материальная база завода.

Сегодня каждый сотрудник предприятия уверен в будущем, знает, что Барнаульский завод механических прессов непоколебим, надёжен и верен своим идеалам. Каждый сотрудник знает, что их лидер всегда будет бороться за благополучие заводчан и не было ещё ситуации, когда бы он их подвёл.

Сергей Ферапонтов много внимания уделяет развитию социальной программы предприятия. За последние годы реконструированы все бытовые помещения, работает несколько столовых, здравпункт, строится загородная база отдыха. Рабочим оказывается социальная поддержка. Каждый сотрудник при возникновении трудной жизненной ситуации может обратиться к руководству, и его просьба обязательно будет услышана.

Конкурс «Директор года. Алтайский край» и почётный знак «Лидер Экономики. Алтайский край»

Краевой ежегодный конкурс «Директор года. Алтайский край» учрежден в 2003 году. Конкурс проходит при поддержке Правительства Алтайского края. Учредители конкурса: Союз промышленников Алтайского края, Союз Агропромышленных формирований Алтайского края, Алтайский Банковский Союз, Алтайский союз предпринимателей, Союз строителей и инвесторов Алтайского края. Организатор конкурса — агентство «Беловолов Консалтинг».

Для директоров и руководителей краевых предприятий получение звания «Директор года. Алтайский край» — это открытое признание заслуг и достижений перед лицом общественности, партнеров и потребителей.

За 19 лет проведения конкурса звание «Директор года. Алтайский край» присвоено 255 директорам. Многие из них превосходят свои результаты и становятся победителями конкурса многократно. Этим руководителям вручается особая награда — почётный знак «Лидер экономики Алтайского края», которая имеет 3 категории значимости: серебряный знак — вручают за 3 победы в конкурсе, золотой — за 7 побед, бриллиантовый — за 10 побед.

Церемония награждения «Директор года-2021. Алтайский край». Обладатели почетных знаков «Лидер Экономики. Алтайский край». Владимир Вдовин

В 2021 году Сергей Ферапонтов в седьмой раз удостоился звания «Директор года» и получил почетный золотой знак «Лидер Экономики. Алтайский край».