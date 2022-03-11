Северо-восточный ветер и -25. Какой будет погода в Алтайском крае 12−14 марта

Какой будет погода в Алтайском крае 12−14 марта
По прогнозу регионального Гидрометцентра, ночью 12 марта температура в Алтайском крае опустится до −19…−24 (местами −13…−18) градусов. Местами по югу пройдет небольшой снег, в отдельных районах возможна изморозь. На дорогах сохранится сильная гололедица.
Днем потеплеет до −5…−10 (в предгорьях до 0) градусов — преимущественно без осадков, с изморозью утром и гололедом.
Ночью 13 марта градусник покажет −20…−25 (местами −14…−19) градусов. По югу снова ожидается небольшой снегопад. Ветер скоростью до 18 метров будет дуть с северо-востока.
Днем температура достигнет −5…−10 (в предгорьях 0) градусов. По югу также пройдет снег.
Ночью 14 марта столбик термометра в Алтайском крае дойдет до −14…−19 (местами -24) градусов. Местами по югу вероятен небольшой снег.
Днем установится температура −4…−9 (местами −2…+3) градуса.
Какой будет погода в Барнауле 12−14 марта
Ночью 12 марта в Барнауле похолодает до −19…−21 градуса. Обойдется преимущественно без осадков. На дорогах сохранится гололед.
Днем вероятны −6…−8 градусов.
Ночью 13 марта синоптики прогнозируют в краевой столице −20…−22 градусов, а днем −8…−10 градусов. Сутки пройдут без осадков.
Ночью 14 марта в Барнауле «обоснуются» −17…−19 градусов, а днем −5…−7 градусов. Осадков не предвидится. Ветер будет северо-восточным, до 12 метров.