Сфера использования материнского капитала может быть расширена

Материнский капитал в России является важной социальной мерой, направленной на поддержку семей с детьми и улучшение демографической ситуации в стране.

В 2023 году его размер составляет 586,9 тыс. руб. на первого ребенка и 775,6 тыс. руб. на второго. Эта сумма может быть использована по усмотрению матери на улучшение жилищных условий, образование детей или пенсионное обеспечение.

Материнский капитал – одна из действенных мер для улучшения демографической ситуации в России. Он стимулирует рождаемость, предоставляя семьям финансовую поддержку и возможность обеспечить достойные условия для воспитания и развития детей. Это также способствует укреплению семейных ценностей и созданию более стабильного общества.

В последнее время политики и общественные деятели все чаще призывают расширить сферу применения материнского капитала.

Так партия «Справедливая Россия – За правду» призывает разрешить направлять материнский капитал на ремонт единственного жилья, а также на покупку автомобиля, без которого во многих отдаленных регионах людям не обойтись. Кроме того, социалисты требуют введения выплат маткапитала при рождении третьего и последующих детей в размере 616 тыс. рублей.

Результаты последних опросов в СМИ говорят о том, что около трети граждан были вынуждены брать кредит для ремонта жилья, а сбережения на эти цели есть менее чем у половины семей. "А сколько еще людей вынуждены отказываться от ремонта или откладывать его из-за совершенно неподъемных цен на стройматериалы?!, – спрашивает лидер социалистов, руководитель партийной фракции в Госдуме Сергей Миронов.

Напомним, что маткапитал можно использовать для улучшения жилищных условий только при условии покупки или строительства жилья. При этом действует целый ряд ограничений.