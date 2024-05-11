Шальные лапки. Что за кафе с енотами открылось в Барнауле — видео

Здесь проживают пять енотов – трое маленьких и двое взрослых. Девочка Бусинка и мальчик Ракета сейчас проводят время в одном зале, а малышка Кнопа и взрослые еноты Ева и Жорик – в другом.
В кафе енотов можно (и даже нужно) угощать вкусностями, играть с ними, а также «рубиться» в PS4 и самим пить чай или кофе с печенюшками.
Чтобы попасть в антикафе, нужно предварительно записаться и ознакомиться с правилами поведения в компании милых хищников. Потому что со своей любопытностью они ненароком могут прикусить или поцарапать нос. Кстати, все они привиты и обработаны от паразитов.
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