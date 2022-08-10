Школа скорочтения ждет вас

До: ребята от 4 лет не хотят или не могут запомнить все буквы в домашних условиях.
После: за 10 занятий уверенно называют и пишут все 33 буквы.
До: ребята с 4 лет знают буквы, но никак не могут научиться читать в домашних условиях.
После: за 10 занятий технически верно и осмысленно читают короткие тексты.
До: ребёнок при чтении путает буквы, рвёт слог, не понимает прочитанное.
После: ребёнок читает правильными слогами, способен пересказать текст.
Читаем вслух, помогаем перейти от слогового чтения к чтению целым словом.
До: 27 сл/мин, понимание 50%.
После: 55 сл/мин, 100%.
До: написанное ребёнком не просто некрасиво выглядит, и учитель вправе снижать оценку за грязное письмо, а зачастую нечитабельно.
После: ребёнок с более высокой скоростью, при этом аккуратно и правильно пишет текст.
До: 120 сл/мин, 60%.
После: 459 сл/мин, 100%.
Ребята от 5 до 17 лет считают медленно, используют пальцы в качестве помощи, ошибаются.
До: за 7 минут решил правильно 8 примеров из 30.
После: за 1,5 минуты решено верно 30 примеров из 30.
Ребёнок 7−10 лет научится решать задачи олимпиадного уровня и повысит свой IQ на 20−40 коэффициентов.
Дети 1−2-го класса за 10 занятий научатся применять правила русского языка, выучат словарные слова и будут писать грамотно.
Комплексная подготовка дошкольников к школе с сентября по май.
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