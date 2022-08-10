10 августа
﻿
Жизнь

Школа скорочтения ждет вас

Этим летом ещё можно успеть посетить курсы в Школе скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина в Барнауле. Летние интенсивы займут не более 2−3 недель, и времени отдохнуть ещё будет достаточно.

Выпускники курсов.
Выпускники курсов.
Школа скорочтения по методике Шамиля Ахмадуллина.
1
Курс «Алфавит»

До: ребята от 4 лет не хотят или не могут запомнить все буквы в домашних условиях.

После: за 10 занятий уверенно называют и пишут все 33 буквы.

2
Курс «Обучение чтению»

До: ребята с 4 лет знают буквы, но никак не могут научиться читать в домашних условиях.

После: за 10 занятий технически верно и осмысленно читают короткие тексты.

Выпускники школы
Выпускники школы
Школа скорочтения по методике Шамиля Ахмадуллина.
3
Курс «Техника чтения»

До: ребёнок при чтении путает буквы, рвёт слог, не понимает прочитанное.

После: ребёнок читает правильными слогами, способен пересказать текст.

4
Курс «Чтение словами»

Читаем вслух, помогаем перейти от слогового чтения к чтению целым словом.

До: 27 сл/мин, понимание 50%.

После: 55 сл/мин, 100%.

Выпускники школы
Выпускники школы
Школа скорочтения по методике Шамиля Ахмадуллина.
5
Курс «Красивый почерк/каллиграфия»

До: написанное ребёнком не просто некрасиво выглядит, и учитель вправе снижать оценку за грязное письмо, а зачастую нечитабельно.

После: ребёнок с более высокой скоростью, при этом аккуратно и правильно пишет текст.

6
Курс «Скорочтение»

До: 120 сл/мин, 60%.

После: 459 сл/мин, 100%.

Выпускники школы
Выпускники школы
Школа скорочтения по методике Шамиля Ахмадуллина.
7
Курсы «Устный счёт» и «Таблица умножения» (12 занятий)

Ребята от 5 до 17 лет считают медленно, используют пальцы в качестве помощи, ошибаются.

До: за 7 минут решил правильно 8 примеров из 30.

После: за 1,5 минуты решено верно 30 примеров из 30.

8
Курс «Логическое мышление»

Ребёнок 7−10 лет научится решать задачи олимпиадного уровня и повысит свой IQ на 20−40 коэффициентов.

Выпускники курсов.
Выпускники курсов.
Школа скорочтения по методике Шамиля Ахмадуллина.
9
«Курс Орфографическая зоркость»

Дети 1−2-го класса за 10 занятий научатся применять правила русского языка, выучат словарные слова и будут писать грамотно.

10
Курс «Будь готов»

Комплексная подготовка дошкольников к школе с сентября по май.

Курсы подбираются на бесплатном индивидуальном тестировании.

Запись по телефону 57−16−06
или на сайте barnaul-1.turboread.ru

  • Пр. Комсомольский, 80-в
  • Ул. Взлётная 23, офис 202

Телеграм: turboread_brn22

Вконтакте: turboread_brn

Открыт набор в группы на сентябрь!

  • Реклама
Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость