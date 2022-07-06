Школьники получают первый трудовой опыт на Барнаульском заводе мехпрессов

В первый месяц лета в разных подразделениях Барнаульского заводамехпрессов работали школьники в возрасте от 14 до 17 лет. В среднем за лето на предприятии успевают поработать около 30 несовершеннолетних барнаульцев.

Трудоустройством детей в летний период группа промышленных предприятий «Барнаульский завод мехпрессов» занимается несколько лет. Городской кадровый центр «Работа России» — постоянный партнер Барнаульского завода мехпрессов в деле трудоустройства школьников, желающих провести каникулы с пользой.

По итогам июня каждому ребенку было вручено благодарственное письмо от завода. На торжественном собрании начальник отдела кадров Татьяна Мочалова отметила, что дети не только самостоятельно заработали деньги, но и получили опыт, который пригодится им в будущем.

Карьерный консультант кадрового центра «Работа России» Елена Машкова поздравила ребят с первыми шагами на пути профессионального становления и дала совет: «Никогда не отказывайтесь от предложенной работы. Пробуя себя в разных сферах деятельности, вы раскрываете свой потенциал».

Татьяна Мочалова и Елена Машкова вручают благодарственное письмо Дмитрию Сартакову. Группа промышленных предприятий «Барнаульский завод мехпрессов»

Дети были распределены в разные подразделения Барнаульского завода мехпрессов, большинство из них занимались озеленением и благоустройством территории. Иван Белоглазов, окончивший 7 класс, трудился в деревообрабатывающем цехе. Его дедушка работает здесь рамщиком третьего разряда. Он и стал для внука наставником на время трудоустройства.

— Этим летом я впервые решил попробовать свои силы на заводе, — рассказывает Иван. — Но обязательно вернусь сюда в следующем году. Рамщик — профессия редкая, и мне было интересно поучиться ее основам.

Руководитель группы промышленных предприятий «Барнаульский завод мехпрессов, член Правления Союза промышленников Алтайского края Сергей Ферапонтов положительно оценивает опыт сотрудничества с несовершеннолетними работниками.

— Дети получают возможность узнать, как функционирует крупное производственное предприятие и пройти здесь раннюю профориентацию, — считает Сергей Ферапонтов. — Промышленность края нуждается в людях рабочих профессий, в специалистах, способных работать на производстве. Наши работники передают молодым поколениям свой опыт и знания — и дети, которые познакомились с заводом, возможно, в будущем захотят связать свою жизнь с нашим или любым другим предприятием региона.

Справка

Группа промышленных предприятий «Барнаульский завод мехпрессов» — одно из крупнейших кузнечно-прессовых производств России и зарубежья. Выполняет широкий спектр производственных задач: выпуск кузнечно-прессового оборудования, ремонт промышленного оборудования, обработка металлических изделий, обработка листовой и рулонной стали, производство стальных электросварных труб, а также деревообработка и кузнечное производство.

Ферапонтов Сергей Геральдович — руководитель группы промышленных предприятий «Барнаульский завод мехпрессов», член Правления Союза промышленников Алтайского края. За успешную работу и вклад в развитие отечественной промышленности отмечен многочисленными наградами Государственной Думы Российской Федерации, Правительства Алтайского Края, Администрации города Барнаула, Администрации Железнодорожного района и Союза промышленников Алтайского края.