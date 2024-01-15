15 января
Промышленность Алтая
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Жизнь

Шок-цены и какой еще рост зарплат. Топ-10 главных событий Алтайского края по версии читателей altapress.ru

Редакция altapress.ru собрала 10 главных событий 2023 года в строительстве, промышленности, сельском хозяйстве, социальной жизни и других сферах Алтайского края по нашей версии. На прошлой неделе мы предложили нашим читателям выбрать самые запоминающиеся и важные из них — по их мнению. И оказалось, что результат сильно отличается от опроса, который мы проводили среди экспертов региона.

Яйца, продукты, здоровое питание.
Яйца, продукты, здоровое питание.
pixabay.com/

Напомним, что в список мы специально не включили выборы губернатора, поскольку это регулярное событие.

Провал в обеспечении торговых сетей мясом кур и яйцами и рост цен на продукты

1 место — 62 голоса

Яйца и мясо курицы начали понемногу дорожать еще летом. Но по-настоящему тревожно стало в ноябре: в торговых сетях покупателей встречали пустые полки и холодильники. А цены продолжали расти. Под конец декабря ценник на яйца достиг уже 149,9 рублей, на некоторые – аж 174, а курицу по 400 рублей отпускают не больше 3 кг в руки в день.

Цены на яйца в Барнауле
Цены на яйца в Барнауле
"ЧБ Барнаул"

Правда, в середине января жители края стали замечать, что яйца все-таки дешевеют, правда, не все и не везде. Связано ли это с поручением Виктора Томенко проконтролировать цены в регионе или с отменой ввозных пошлин — неясно.

Однако именно это событие ярко показало разницу приоритетов и впечатлений от случившегося за год у читателей и экспертов. Последние поставили его лишь на 4 место. Хотя были и те, кого цены тоже возмутили больше всего, и вот, как они комментировали свой выбор.

Михаил Сафронов,
председатель Алтайского археологического общества:

«Эта проблема коснулась каждого жителя страны, каждого кошелька, и особенно обычных людей, для которых яйца и курица всегда были доступной едой на каждый день. Я сам никогда не думал, что за несколько месяцев товар в магазине может подорожать в два-три раза! Теперь для малообеспеченных граждан простейшая еда может стать недоступным деликатесом. Это просто ужас!»

Большие инфраструктурные проекты: завершение реконструкции моста на Новом рынке в Барнауле; капремонт Коммунального моста в Бийске; начало строительства развязки на Змеиногорском тракте

2 место – 51 голос

Спустя полтора года реконструкции в Барнауле открылся мост на пр. Ленина. Продолжается строительство развязки на Змеиногорском тракте, которую планируют сдать в ноябре 2024-го. А в Бийске отремонтировали Коммунальный мост через Бию, который хоть и потрепал горожанам нервы километровыми пробками, зато теперь о его ремонте можно не вспоминать.

Открытие моста по пр. Ленина после реконструкции. 30 ноября 2023.
Открытие моста по пр. Ленина после реконструкции. 30 ноября 2023.
Анна Зайкова

Хотя барнаульский мост расширили до шести полос, от заторов город это не спасло. А ведь именно этого ожидало большинство горожан. Поэтому для некоторых открытие стало скорее разочарованием.

Эксперты поставили это событие на 1 место с ощутимым отрывом.

Завершение этапов реконструкции «Изумрудного», «Юбилейного» и Центрального парков в Барнауле

3 место – 30 голосов

В этом году своими преображениями немало удивили барнаульские парки. «Изумрудный», например, начали реконструировать еще в 2020 году. Теперь там отстроили амфитеатр, обустроили дорожки, скамейки и освещение, а в обновленный пруд запустили японских карпов и катамараны на прокат.

Центральный парк зимой 2023 года.
Центральный парк зимой 2023 года.
Анна Зайкова
Центральный парк зимой 2023 года.
Центральный парк зимой 2023 года.
Анна Зайкова
Этим летом в Барнауле продолжилась масштабная реконструкция парка «Юбилейный.
Этим летом в Барнауле продолжилась масштабная реконструкция парка «Юбилейный.
Анна Зайкова.
Изумрудный парк в 2018 году.
Изумрудный парк в 2018 году.
Анна Зайкова
Как барнаульцы отдыхают в обновленном Изумрудном парке.
Как барнаульцы отдыхают в обновленном Изумрудном парке.
Екатерина Карзова

«Юбилейный», через который многие боялись ходить даже в светлое время суток, и Центральный парки также порадовали новыми велосипедными и пешеходными дорожками, скамейками, освещением, видеонаблюдением, скульптурами, беседками и входной группой.

Зимой везде залили катки, а на новогодних каникулах прошла насыщенная праздничная программа. Ежедневно в любом из этих парков теперь аншлаг — уже только поэтому можно понять, почему это событие оценили так высоко. Эксперты, кстати, отвели ему только 8 место.

Сложная уборочная кампания и снижение урожая

4 место – 19 голосов (у экспертов — 6 место).

Условия сбора урожая в Алтайском крае в этом году оказались самыми сложными за последние 30 лет – об этом говорили и аграрии, и власти региона. Летом стояла засуха, а с началом уборочной кампании жара сменилась затянувшимися дождями. Уборку пришлось прервать, а впоследствии сушить более 4 млн тонн зерна.

Зерно. Комбайн. Пшеница. Поле.
Зерно. Комбайн. Пшеница. Поле.
Изображение от aleksandarlittlewolf на Freepik

Снизились и общие объемы собранных зерновых и зернобобовых. Аграрии получили примерно 4,7 млн тонн, в то время как в 2022 году сбор составил почти 6 млн тонн. Урожайными оказались только гречиха и соя. Гречихи, по предварительным оценкам, намолочено 884 тыс. тонн, что почти на 8% больше, чем годом ранее. Сои – 294 тыс. тонн.

Межрегиональная художественная выставка «Сибирь XIII»

5 место — 18 голосов

Союз художников России проводит выставку «Сибирь» в разных городах раз в пять лет еще с 1960-х. Но Барнаулу ее доверили организовать лишь однажды, в 1980 году. И вот наконец, в 2023-м заявка от Алтайского края оказалась убедительнее, чем от других регионов. Выставка проходила с 5 по 29 июля и вызвала большой ажиотаж. За три с половиной недели ее посетили около 40 тыс. человек. Было представлено около 1,5 тыс. работ от 713 участников.

Выставка &quot;Сибирь — XIII&quot;.
Выставка "Сибирь — XIII".
Анна Зайкова.
Выставка &quot;Сибирь — XIII&quot;.
Выставка "Сибирь — XIII".
Анна Зайкова.
Выставка &quot;Сибирь — XIII&quot;.
Выставка "Сибирь — XIII".
Анна Зайкова.

«Придерживаюсь мнения, что именно уровень культурных проектов в регионе лучше всего характеризует общий «рейтинг социальной самодостаточности». Это была без преувеличения одна из лучших выставок за последние годы: по качеству представленных работ, уровню организации, зрительскому интересу», – говорит Дмитрий Шарабарин, руководитель Молодежного центра кинематографистов Алтая, который также высоко оценил проведение выставки, как и наши читатели.

Однако в целом у экспертов «Сибирь XIII» оказалась вообще на 9 месте.

Форсированная индустриализация и беспрецедентные вложения в оборонную отрасль

6 место – 16 голосов

В январе-октябре 2023 года физический объем промышленного производства в Алтайском крае вырос на 7,1% к тому же периоду прошлого года. При этом наибольшие вложения шли в оборонную отрасль – поступали госзаказы, поддерживались импортозамещение и инфраструктурные проекты.

«Сибприбормаш» , Бийск.
«Сибприбормаш» , Бийск.
vk.com/biysk_all

Крупные субсидии от Минпромторга России получили ФНПЦ «Алтай», «Сибприбормаш» и Рубцовский машиностроительный завод. Последний – на выполнение гособоронзаказа. В августе также сообщалось о выделении 15 млрд рублей Бийскому олеумному заводу на развитие новых направлений по взрывчатым веществам. А госкорпорация «Ростех» решила поддержать модернизацию завода «Барнаултрансмаш» более чем на 4 млрд рублей.

Истеблишмент края поставил этот пункт аж на 3 место.

Начало строительства нового терминала в аэропорту им. Титова

7-8 место — два события набрали одинаковое количество голосов, по 14

В ноябре в аэропорту им. Титова начали строительство нового терминала. Современное здание будет в два раза крупнее нынешнего и сможет обслуживать 1,1 млн человек в год. Для сравнения: в этом году через воздушную гавань прошло около 700 тыс. пассажиров.

Аэропорт им. Титова.
Аэропорт им. Титова.
Дмитрий Лямзин

Старому терминалу в будущем тоже найдут применение: там оборудуют международный терминал. Завершить все работы планируется до июля 2025 года. Стоимость контракта составила 6,4 млрд рублей.

У экспертов — на 5 месте.

Рост индивидуального жилищного строительства и спад спроса на подорожавшее многоэтажное жилье

7-8 место — два события набрали одинаковое количество голосов, по 14

По данным Алтайкрайстата, с января по август 2023 года в регионе ввели в эксплуатацию 634 тыс. кв. м жилья. При этом доля индивидуального жилищного строительства (ИЖС) составила 425 тыс. кв. м., показав рост на 20%. В то же время сдача многоквартирного жилья сократилась почти вдвое.

Вариант типового проекта для комплексной застройки.
Вариант типового проекта для комплексной застройки.
minstroyrf.gov.ru

Интерес к ИЖС в первую очередь связывают с увеличением стоимости жилья в многоквартирных домах из-за роста цен на все, что составляет себестоимость продукта. При этом снизилась покупательская способность – из-за увеличения процентной ставки по ипотеке и повышения первоначального взноса.

У экспертов — на 7 месте.

Запуск нескольких крупнейших животноводческих комплексов

9 место – 13 голосов

В Заринском районе открыли крупный молочный комплекс «Яново», который позволит увеличить производство молока в регионе на 30 тыс. тонн. В Тальменском районе после двухлетнего простоя «ЭкоНива Алтай» вовсю достраивает последние коровники и техпомещения. Предприятие уже выдает более 50 тонн молока в день, а в полную силу производство запустится в 2024 году. Что позволит увеличить производство молока в крае еще на 56 тыс. тонн.

Молочный комплекс &quot;Яново&quot; в Заринском районе.
Молочный комплекс "Яново" в Заринском районе.
Анна Зайкова

А в Смоленском районе сельхозпредприятие «Агро-Сибирь» запустило современный доильный зал с импортным оборудованием, два коровника по 600 голов и родильное отделение, рассчитанное на 297 голов.

Рост зарплат и рекордно низкий уровень безработицы

10 место – 11 голосов

В Алтайском крае уровень безработицы в третьем квартале 2023 года достиг исторически низкой отметки и составил 3,3%. В аналогичном периоде 2022 года было 3,6%.

Деньги. Финансы.
Деньги. Финансы.
pexels.com

Нешуточный кадровый голод, в свою очередь, продолжает толкать вверх уровень оплаты труда в регионе. Рост реальных средних зарплат, с поправкой на инфляцию, оказался двузначным, чего в Алтайском крае не наблюдали с 2012-го. По итогам девяти месяцев 2023 года, согласно данным Алтайкрайстата, средняя зарплата составила 43 393 рубля. В номинальном выражении это больше, чем за тот же период прошлого года на 18,3%, а в реальном выражении – на 12,2%.

Разрыв между результатами опроса экспертов и голосованием среди читателей оказался самым большим именно в этом пункте. Политики, директора, бизнесмены и просто влиятельные жители края давали оценку с точки зрения руководства и власти и поставили событие на 2 место.

Например, Татьяна Зорина, директор центра сопровождения бизнеса «Новые решения», говорила:

«На рынке все меньше и меньше квалифицированных специалистов. И если в каких-то отраслях можно привлечь студентов, школьников или мигрантов, то в аутсорсинг по бухгалтерии, извините, кроме квалифицированного, узкого специалиста никого не примешь. Поэтому, конечно, для меня это самая острая и важная проблема».

Однако сами жители региона, очевидно, практически не заметили ни растущих зарплат, ни низкого уровня безработицы. Учитывая инфляцию (7,5% по официальным данным) и подорожание продуктов (возвращаемся к первому пункту), тарифов ЖКХ, бензина, проезда и других социальных составляющих, а также то, что в действительности повышение зарплат затронуло не всех, вполне понятно, почему в народном топе этот пункт оказался на последнем месте.

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