Штормовое предупреждение и дожди. Какая погода придет в Алтайский край 19 июля

Погода в Алтайском крае
Днем 19 июля в Алтайском крае ожидается температура +22…+27 градусов.
Преимущественно без осадков, по востоку местами кратковременные дожди, грозы. В утренние часы местами туман.
Ветер северо-западный, 4−9 м/с, местами порывы до 15 м/с.
Погода в Барнауле
Днем в Барнауле будет +22…+24 градусов.
Преимущественно без осадков, в конце дня кратковременный дождь, возможна гроза.
Ветер северо-западный, 4−9 м/с.
Штормовое предупреждение
С 19 по 22 июля в Алтайском крае местами ожидается штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности 4 класса, в Рубцовском районе — 5 класса.