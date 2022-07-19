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Жизнь

Штормовое предупреждение и дожди. Какая погода придет в Алтайский край 19 июля

19 июля в Алтайском крае преимущественно будет стоять теплая погода, но не обойдется и без дождей, сообщает краевой Гидрометцентр.

Барнаул. Фонтан. Лето. Тепло.
Барнаул. Фонтан. Лето. Тепло.
Михаил Хаустов

Погода в Алтайском крае

Днем 19 июля в Алтайском крае ожидается температура +22…+27 градусов.

Преимущественно без осадков, по востоку местами кратковременные дожди, грозы. В утренние часы местами туман.

Ветер северо-западный, 4−9 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Погода в Барнауле

Днем в Барнауле будет +22…+24 градусов.

Преимущественно без осадков, в конце дня кратковременный дождь, возможна гроза.

Ветер северо-западный, 4−9 м/с.

Штормовое предупреждение

С 19 по 22 июля в Алтайском крае местами ожидается штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности 4 класса, в Рубцовском районе — 5 класса.

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