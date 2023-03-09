9 марта
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Жизнь

Штормовое предупреждение передают синоптики Алтайского края. Погода 9 марта

Синоптики алтайского гидрометцентра передают штормовой прогноз на 9 марта. Ожидают сильный ветер, мокрый снег и дождь.

Снегопад и метель 29 сентября в Барнауле.
Снегопад и метель 29 сентября в Барнауле.
altapress.ru.

Погода в Алтайском крае

Ночью 9 марта ожидают похолодание до −4…−9 градусов, по западу местами температура упадет до -14. В восточном районе начнется умеренный, а порой сильный снегопад.

Ветер западный, 7−12 м/с, по востоку местами порывы 17−22 м/с.

Днем потеплеет до 0…-5 градусов. Снег не прекратится, возможны метели. На дорогах сильная гололедица.

Ветер западный, 6−11 м/с, местами порывы до 16 м/с.

Снегопад и метель 29 сентября в Барнауле.
Снегопад и метель 29 сентября в Барнауле.
altapress.ru.

Погода в Барнауле

Ночью в Барнауле температура составит −5…−7 градусов. В первой половине начнется небольшой снег, а также усилится ветер до 17 м/с. Ветер западный, 7−12 м/с.

Утром столбики термометров покажут −2…−4 градусов. Во второй половине дня ожидают небольшой снег. На дорогах местами сильная гололедица.

Ветер западный, 6−11 м/с.

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