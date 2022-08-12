12 августа
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Жизнь

Сибирский Сбербанк профинансировал строительство недвижимости на 34 млрд рублей

Отделения Сибирского Сбербанка за семь месяцев 2022-го года заключили с застройщиками сделок на финансирование строительства жилой недвижимости на общую сумму более 34 млрд рублей.

Жилой квартал. Новостройки. Парковки.
Жилой квартал. Новостройки. Парковки.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Лидером среди регионов является Новосибирск, где сумма договоров составила 11,5 млрд рублей. На Алтае было заключено сделок более чем на 5,8 млрд рублей.

Сбер занимает лидирующие позиции на рынке финансирования жилой недвижимости, действующая продуктовая линейка позволяет закрыть потребности девелопера на каждом этапе жизни проекта — от покупки земельного участка до кредитования после ввода объекта в эксплуатацию. Клиентами Сибирского банка на сегодняшний день являются 153 застройщика, использующих эскроу-счета. Продолжается строительство четырехсот домов — после их сдачи сибирякам будут доступны более трех миллионов квадратных метров жилья. Существенные доли всех открытых в России эскроу-счетов приходятся на Сбербанк, такая же ситуация характерна и для сибирских регионов.

Дмитрий Солнцев,
Председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

«В преддверии Дня строителя хочу поздравить всех наших партнеров в этой отрасли с профессиональным праздником и хочу подчеркнуть наше продуктивное сотрудничество. Мы активно помогаем девелоперам реализовывать строительство жилых объектов с использованием финансовых продуктов и инструментов нашей экосистемы».

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