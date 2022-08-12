Сибирский Сбербанк профинансировал строительство недвижимости на 34 млрд рублей

Отделения Сибирского Сбербанка за семь месяцев 2022-го года заключили с застройщиками сделок на финансирование строительства жилой недвижимости на общую сумму более 34 млрд рублей.

Лидером среди регионов является Новосибирск, где сумма договоров составила 11,5 млрд рублей. На Алтае было заключено сделок более чем на 5,8 млрд рублей.

Сбер занимает лидирующие позиции на рынке финансирования жилой недвижимости, действующая продуктовая линейка позволяет закрыть потребности девелопера на каждом этапе жизни проекта — от покупки земельного участка до кредитования после ввода объекта в эксплуатацию. Клиентами Сибирского банка на сегодняшний день являются 153 застройщика, использующих эскроу-счета. Продолжается строительство четырехсот домов — после их сдачи сибирякам будут доступны более трех миллионов квадратных метров жилья. Существенные доли всех открытых в России эскроу-счетов приходятся на Сбербанк, такая же ситуация характерна и для сибирских регионов.

Дмитрий Солнцев,

Председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк: