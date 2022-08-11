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Жизнь

«СИБСОЦБАНК» ООО поздравляет работников строительной отрасли с профессиональным праздником

«СИБСОЦБАНК» ООО

Тюнин Дмитрий Александрович,
ВРИО председателя Правления «СИБСОЦБАНК» ООО:

Уважаемые коллеги!

От лица «СИБСОЦБАНК» ООО я поздравляю всех работников строительной отрасли с профессиональным праздником — Днём Строителя!

Дело строителей — это неустанная ответственная работа, которая дарит людям радость новоселья и делает их жизни комфортнее.

Благодаря Вам год за годом возводятся новые дома, школы, больницы, стадионы и обретают вторую жизнь старые здания, строятся дороги, мосты.

Сегодня современные строители формируют облик нашего Алтайского края, укрепляя его экономику и социальную инфраструктуру.

Желаю Вам здоровья, хорошего настроения, реализации успешных проектов, достижения профессиональных высот!

Родной банк — «СИБСОЦБАНК» ООО всегда рядом! И так уже 30 лет!


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