31 августа
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Силовики оцепили здание барнаульской мэрии

В краевой столице утром 31 августа по неизвестным причинам оцепили здание мэрии. Об этом сообщили очевидцы «Инцидент Барнаул».

Оцепили мэрию Барнаула.
Оцепили мэрию Барнаула.
"Инцидент Барнаул".

На фотографиях видно, как правоохранители оградили парковку у мэрии на ул. Гоголя, 48 сигнальными лентами. Рядом дежурят силовики.

Кроме того, напротив здания собралась пробка.

Ранее барнаульские суды эвакуировали из-за сообщений о минировании.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость