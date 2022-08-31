Силовики оцепили здание барнаульской мэрии

На фотографиях видно, как правоохранители оградили парковку у мэрии на ул. Гоголя, 48 сигнальными лентами. Рядом дежурят силовики.
Кроме того, напротив здания собралась пробка.
Ранее барнаульские суды эвакуировали из-за сообщений о минировании.
В краевой столице утром 31 августа по неизвестным причинам оцепили здание мэрии. Об этом сообщили очевидцы «Инцидент Барнаул».
На фотографиях видно, как правоохранители оградили парковку у мэрии на ул. Гоголя, 48 сигнальными лентами. Рядом дежурят силовики.
Кроме того, напротив здания собралась пробка.
Ранее барнаульские суды эвакуировали из-за сообщений о минировании.
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