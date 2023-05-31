Символ триединства. Когда и как отмечают День Святой Троицы

У Дня Святой Троицы нет четко зафиксированной даты. Праздник отмечают на 50-й день после Пасхи.
В 2023 году Пасху отмечали 16 апреля. Следовательно, Троицу будут праздновать 4 июня.
Католики же отсчитывают даты праздников по григорианскому календарю. Согласно ему, они уже отметили Троицу 28 мая.
Считается, что впервые праздник решили установить ученики Иисуса Христа, чтобы увековечить чудо, произошедшее на пятидесятый день после Воскрешения Господня.
Официально праздник Троицы установили в 381 году, когда в Константинополе созвали II Вселенский собор. На нем сформулировали учение о Троице и утвердили догмат о равенстве и единосущии всех Божеских лиц.
Славяне же стали отмечать Троицу только спустя 300 лет после крещения Руси - в конце XIII — начале XIV веков.
Согласно библейским сказаниям, на 50-й день после Воскрешения Святой Дух спустился к апостолам. После этого ученики Христа начали исцелять людей и видеть пророчества.
Апостолы научились говорить на разных языках, чтобы нести Слово Божие по миру. Они отправились в разные части света и рассказывали всем жителям планеты о жизни Господней и его мучительной смерти за грехи всего человечества.
На Троицу обязательно нужно посетить службу в храме. Святилища украшают зеленью и весенними цветами. Многие верующие в этот день приносят с собой в церковь несколько веток березы, чтобы освятить их, а затем поставить дома возле икон.
На Троицын день устраивают застолье и приглашают друзей и близких. Стол в этот день украшал традиционный каравай.
Еще в этот день было принято свататься. Люди верили, что если посвататься на Пятидесятницу, а свадьбу сыграть на Покров, то молодоженам гарантирована счастливая совместная жизнь.
- В Троицу нельзя ругаться, ссориться, ругаться матом.
- Запрещено сплетничать и завидовать.
- Не стоит посвящать день тяжелому физическому труду, работе в огороде или по дому.
- Не рекомендуется в этот день стричься и красить волосы.
- Дождь на Троицу — хорошая примета, сулящая обильный урожай хлебов и грибов.
- Попасть под дождь — к добру и исполнению мечтаний.
- Кто увидит радугу — обретет здоровье и богатство в будущем году.
- Дождливая Пятидесятница — к теплому лету.