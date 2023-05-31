Символ триединства. Когда и как отмечают День Святой Троицы

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Когда впервые установили праздник?

Считается, что впервые праздник решили установить ученики Иисуса Христа, чтобы увековечить чудо, произошедшее на пятидесятый день после Воскрешения Господня.

Официально праздник Троицы установили в 381 году, когда в Константинополе созвали II Вселенский собор. На нем сформулировали учение о Троице и утвердили догмат о равенстве и единосущии всех Божеских лиц.

Славяне же стали отмечать Троицу только спустя 300 лет после крещения Руси - в конце XIII — начале XIV веков.