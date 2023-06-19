Синоптики алтайского Гидрометцентра рассказали о погоде 19 мая в Барнауле и регионе.

Погода в Алтайском крае

Температура ночью - +13...+18 градусов, по северу и в предгорьях местами до +8 градусов. Преимущественно без осадков.

Ветер юго-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Днем воздух накалится до +30...+35 градусов. Преимущественно без осадков, по западу местами кратковременные дожди, грозы.

Ветер юго-восточный, 6-11 м/с, по западу местами порывы до 18 м/с.

Погода в Барнауле

Ночью столбик термометра покажет от +14 до +16 градусов. Преимущественно без осадков.

Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.

Днем температура воздуха составит от +30 до +32 градусов. Преимущественно без осадков.

Ветер юго-восточный, 6-11 м/с.