Небольшие ночные заморозки и относительно теплую дневную температуру обещает в регионе 21 апреля Гидрометцентр .

Погода в Алтайском крае

Температура ночью опустится до минус десяти градусов, местами в предгорьях — до минус 15.

Ожидается, что ночь пройдет без осадков. Но на дорогах сохранится сильная гололедица.

Ветер юго-западный, днем могут быть порывы до 12 м/с.

Днем столбик термометра поднимется до +10, осадков не будет. Однако на дорогах стоит быть внимательнее из-за гололеда.

Подснежники. unsplash.com

Погода в Барнауле

Ночью ожидаются заморозки — до минус семи градусов. Без осадков, гололед.

Днем тепло в городе все-таки установится, пусть и всего до плюс восьми градусов.

Ветер юго-западный, 2−7 м/с.