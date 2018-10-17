Скандальный оппозиционер Эдуард Лимонов госпитализирован

Писатель и политик Эдуард Лимонов сообщил в своем блоге в LiveJournal, что испытывает проблемы со здоровьем и находится в клинике.

«Сообщаю всем заинтересованным лицам, что состояние моего здоровья довольно паршивое. Говорить мне тяжело, жевать пищу затруднительно, — написал Лимонов. — Сегодня я сбежал из одной клиники в другую, где у меня друзья. Перед клиниками я успел написать книгу «Азбука» («Император» и другие мнения) и закончить книгу «Философия подвига».

Кто такой Эдуард Лимонов

Эдуард Лимонов — скандально известный оппозиционер и эпатажный писатель-авангардист, организатор регулярных «Маршей несогласных».

Он возглавляет незарегистрированную партию «Другая Россия», а также публикует антиправительственные статьи, за что неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Бывший председатель запрещенной в России Национал-большевистской партии (НБП).

2 марта 2009 года декларировал намерение стать единым кандидатом от оппозиции на выборах президента России 2012 года. Центризбирком РФ отказал ему в регистрации.