Сколько получают свадебные организаторы в Барнауле?

Вместе с летом заканчивается свадебный сезон 2018. И практически ни одна свадьба за этот период не обошлась без работы свадебного организатора. В чем сложность данной профессии, какие у нее есть преимущества, и почему выкуп невесты, каравай и ЗАГС сегодня вышли из моды?

«На каждой свадьбе я стараюсь сделать так, чтобы молодожены видели не технические огрехи, а праздник счастливых гостей», — говорит свадебный координатор Виктория Старикова. Мысль о том, чтобы помогать людям в организации свадебного торжества пришла к ней после ее собственной женитьбы.



«Свою свадьбу я организовывала сама, создав концепцию и подобрав команду, не имея при этом никакого опыта. После уже проанализировала, как много всего я могла бы успеть, если бы работала с организатором, сколько ошибок я могла бы не совершить и какие объемы бюджета сэкономить», — рассказывает девушка.

Сегодня свадебные организаторы получают либо 10% от свадьбы, либо фиксированную сумму, ранее обговоренную с молодоженами. В Барнауле услуги организатора варьируются в размере от 30 до 60 тыс рублей (без оплаты работы координатора). Стоит развести два этих понятия. Свадебный организатор занимается идейным наполнением свадьбы на протяжении нескольких месяцев, а координатор же вступает в игру только в день свадьбы. Его задача координировать торжество, контролировать тайминг, решать на месте форс-мажоры, включающие в себя как человеческий фактор, так и природный. Именно поэтому у координаторов всегда есть с собой особый чемоданчик, в котором можно найти все: от иголок до отвертки.

Людмила Лыкова, организатор со стажем, советует обращаться за помощью к профессионалам, даже если свадебный бюджет скромный.

— Не стоит экономить на организаторе. Он прекрасно оптимизирует ваши средства, подскажет, где лучше сэкономить, где лучше доплатить, от чего не стоит отказываться. Также на самой свадьбе молодожены не будут дергаться насчет подрядчиков, мелких не состыковок в расписании и всего остального. Этим займется координатор за вас. Сэкономите кучу своих нервов и времени, — говорит девушка.

В профессию свадебного организатора можно уйти в любом возрасте с любым образованием. Чтобы быть успешным в этой профессии, нужен лишь опыт и ряд личностных качеств, включающий стрессоустойчивость, способность к резким, нестандартным решениям, харизму и креативность. В принципе, все. Иногда профессионалы советуют посещать онлайн курсы именитых мастеров свадебного бизнеса в России, но это скорее даст плоды вдохновения, нежели прибавит знаний.

Что было в тренде?

Свадебный сезон 2018 отметился такими трендами, как лаконичность и простота.

— Постепенно мы отходим от рустикальных стилей в сторону современной классики. Если говорить о декоре, то это наличие стекла, геометрических форм, невесомых, но сложных конструкций, пастельные тона, пудра, гамма сиреневых, оливковый, — рассказывает свадебный координатор Виктория Старикова.

Заканчивается эпоха традиционных выкупов, каравая, сборов в ползунки на мальчика и на девочку, огромного числа гостей. Вместо ЗАГСа абсолютное большинство пар за это лето выбрали выездную регистрацию. Душным ресторанам они предпочли легкие шатры на природе.

Основная задача современной свадьбы — пронести единую концепцию торжества через любую, даже самую мельчайшую деталь, будь-то столовые приборы или костюмы артистов. Именно поэтому работа с каждой парой строится индивидуально. Людмила Лыкова, например, при первом знакомстве с парой предлагает им специальную анкету, из ответов на которую можно узнать любимые и нелюбимые цвета жениха и невесты, историю их знакомства, какие-то общие фишки. Любые мельчайшие детали, которые могут стать отправной идеей для общей концепции свадьбы.

«У нас были молодожены, которые познакомились в институте на баскетбольной площадке. На основе этого мы выбрали тематику баскетбольной свадьбы. При этом мы сохранили черно-белый дресс-код, очень классический. Идею баскетбола мы отразили через декор с помощью мячей, но сделали их из паеток, а на люстрах из черных кристаллов сделали эффект баскетбольных сеток. Форма шара, баскетбольная игра — эти тематические нити были пронесены через всю свадьбу. Кстати, называлась она «доигрались в баскетбол», — рассказывает организатор.

Анна Колпакова