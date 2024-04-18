Сколько стоит доверие потребителей? Алтайские производители подтвердили качество своей продукции

ИД «Алтапресс» второй год становится организатором престижного конкурса – «Лучший товар Алтайского края». Это региональный этап всероссийского испытания «100 лучших товаров страны», который проводится уже более четверти века. За это время более тысячи производителей стали лауреатами и дипломатами. Рассказываем о победителях прошлого года и преимуществах, которые они получили после конкурса.

Какие преимущества дает маркировка «Лучший алтайский товар»?

Доверие покупателя – главное преимущество для производителя. Дело в том, что потребители не любят рисковать и на собственном опыте проверять каждый товар. Поэтому производители тратят немало усилий, чтобы выбор пал на их продукт, вкладываясь в качество и рекламу. Это инвестиции в постоянный выбор клиента в пользу конкретного товара.

Подтверждать качество могут особые отметки на продукции, которые указывают покупателю, что этот продукт прошел необходимые проверки и заслужил одобрение экспертов. А значит, его можно смело выбирать.

Одна из таких отметок – маркировка «Лучший алтайский товар». Оценку качества продукции участников проводят опытные специалисты: сотрудники Роспотребнадзора, Росстандарта, Алтайпищепрома, краевого Минпромэнерго, регионального центра стандартизации и метрологии и другие представители ведомств, некоммерческих организаций и профучастников рынка.

Эксперты изучают внешний вид товаров, этикетку, упаковку. Проводят органолептический контроль – то есть дегустацию. Обращают внимание на отзывы потребителей. Если что-то не соответствует закону или требованиям – балл снижается.

Важный документ в пакете – политика качества в компании. Если она организована и сертифицирована, это дает гарантию, что товар имеет одно и то же качество каждый день. Этому документу эксперты также дают оценку.

Знак «Лучший алтайский товар» демонстрирует не только качество, но и конкурентоспособность продукции. В глазах как покупателей, так и организаций это формирует положительный имидж и повышает деловую репутацию.

Покупателям маркировка дает причину для доверия, а производителей, соответственно, приводит к росту продаж от 5 до 20% (по оценке Московской Академии качества). Наибольшую выгоду получают молодые компании, которые только вышли на рынок.

Победа в конкурсе позволяет использовать в рекламе характеристику «лучший». А кроме того – дает право подать заявку на Всероссийский конкурс программы «100 лучших товаров России». После победы в этом испытании товар получит право маркироваться золотым или серебряным логотипом «100 лучших товаров России».

Победители прошлого года – о значимости конкурса

Олеся Северова, заведующая лабораторией компании «Холод», считает, что победа в конкурсе «Лучший алтайский товар» – это доказательство, что молочные продукты их компании созданы вкусными, полезными и востребованными потребителем. Более того – что они превзошли ожидания.

Алексей Малин, коммерческий директор компании «Партнер Тара», рассматривает победу как предмет гордости, показатель большой работы их команды и выполнение поставленных задач.

Наталия Радина, директор компании «Ренессанс Косметик», считает, что звание лучшего товара – это достойная цель для профессионала своего дела, стимул к развитию и показатель, что компания двигается в правильном направлении.

Посмотреть полный каталог победителей 2023 года, ознакомиться с правилами конкурса этого года и подать заявку на участие можно на сайте .

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