Сколько зарабатывают маникюрщицы-самоучки в Барнауле?

Из оборудования — лампа, пилочки, ножницы и десяток разноцветных бутыльков с лаками и 2,5 часа для того, чтобы обсудить все возможные и невозможные темы. Из образования — онлайн курсы или сертификат о прохождении мастеркласса городского гуру маникюра. На этом все. Они не делают себе рекламу, не раздают флаеры со своими адресами, не приманивают клиенток всевозможными акциями. Им это не нужно. Их находят сами. Как говорят, профессии отмирают, на их место приходят новые, мир стоит на ступени автоматизации, а ноготки всегда будут расти. И всегда будут с деньгами те, кто в любую минуту готов их подпилить.

К таким мастерам-самоучкам, как Мария Шемонаева записываются за месяц.

— Я вообще не планировала этим заниматься. Но однажды, подруги подарили лампу для ногтей и понеслась. Всем так понравилось, что я начала делать маникюр за деньги, — рассказывает Мария.

Сегодня у Марии есть офис и своя клиентская база, которую она набрала за два года. Никакой рекламы девушка не делает. За нее работает сарафанное радио.

Другой мастер, Карина Кузнецова, считает, что таким мастерам, как она, помогает выделиться среди потоковых салонов перфекционизм, подбор дизайна к личному стилю клиента. При одной и той же цене за маникюр абсолютное число девушек сегодня выбирают мастеров, которые постигали азы данного ремесла сами. Возможно, дело в наглядности, которую предоставляет Инстаграм. Через него и работают все индивидуальные предприниматели и по совместительству мастера маникюрного дела в Барнауле.

«Я продвигаю себя через соцсети. Недавно я наняла пиар менеджера, который ведет наш Инстаграм», — делится Екатерина Черепанова, еще один мастер-самоучка, правда, теперь уже со стажем в пять лет. Екатерина рассказывает, что ее клиенты выбирают ее, потому что привыкли к чистоте, начиная от инструментов, заканчивая стульями. Большое внимание девушка уделяет деталям с самых первых дней работы. И как сами клиенты добавляют: «Выбираем именно этого мастера за диалоги».

Обычный маникюр с покрытием обходится в 1000—1200 рублей. В день на маникюр приходят 5−6 клиентов. В среднем, девушки зарабатывают по 5−6 тысяч в день, а то и больше. В неделю получается около 35 тысяч. В месяц 140 тысяч. В принципе, несложно посчитать, сколько получится в год.

Анна Колпакова