27 марта
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Скончался бывший директор Театра на Таганке Николай Дупак

Скончался советский актер и бывший директор Театра на Таганке Николай Дупак. Ему был 101 год. Об этом сообщают РИА Новости.

Свеча. Утраты.
Свеча. Утраты.
СС0

О смерти актера сообщила нынешний директор Театра на Таганке Ирина Апексимова. Она передала от театра соболезнования родным и близким артиста.

По словам Ирины Алексимовой, прощание с актером состоится 29 марта, в 11:00 мск.

Биография

Николай Дупак родился 5 октября 1921 года в Донецкой области Украины. В 1937 году поступил в театральное училище в Ростове-на-Дону. После пошел работать в Таганрогский драматический театр и Ростовский театр драмы имени М. Горького.

В годы Великой Отечественной войны служил в Красной армии, пока не получил инвалидность в сентябре 1943 года. После 20 лет был ведущим актером и режиссером театра имени К. С. Станиславского.

С 1963 по 1997 год занимал должность директора и актера Театра на Таганке. В 1977—1978 годах — директора Театра на Малой Бронной.

Николай Дупак был известен зрителю по ролям в таких фильмах, как «Мальчики», «Сорок первый», «Служили два товарища», «Трясина», «Бумбараш», а также по сериалам «Вечный зов» и «Капитан Немо».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость