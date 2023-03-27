Скончался бывший директор Театра на Таганке Николай Дупак

Скончался советский актер и бывший директор Театра на Таганке Николай Дупак. Ему был 101 год. Об этом сообщают РИА Новости .

О смерти актера сообщила нынешний директор Театра на Таганке Ирина Апексимова. Она передала от театра соболезнования родным и близким артиста.

По словам Ирины Алексимовой, прощание с актером состоится 29 марта, в 11:00 мск.

Биография

Николай Дупак родился 5 октября 1921 года в Донецкой области Украины. В 1937 году поступил в театральное училище в Ростове-на-Дону. После пошел работать в Таганрогский драматический театр и Ростовский театр драмы имени М. Горького.

В годы Великой Отечественной войны служил в Красной армии, пока не получил инвалидность в сентябре 1943 года. После 20 лет был ведущим актером и режиссером театра имени К. С. Станиславского.

С 1963 по 1997 год занимал должность директора и актера Театра на Таганке. В 1977—1978 годах — директора Театра на Малой Бронной.

Николай Дупак был известен зрителю по ролям в таких фильмах, как «Мальчики», «Сорок первый», «Служили два товарища», «Трясина», «Бумбараш», а также по сериалам «Вечный зов» и «Капитан Немо».