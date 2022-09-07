Сквер медиков в Барнауле, где завершается благоустройство, посетил глава города Вячеслав Франк

Глава города Вячеслав Франк совместно с министром здравоохранения Алтайского края Дмитрием Поповым, ректором АГМУ Ириной Шереметьевой, представителями медицинского сообщества и депутатами прошлись по новому скверу, чтобы оценить уже выполненные работы. Также они обсудили планы по дальнейшему развитию общественной зоны и возможному ее продлению.

Напомним, согласно проекту благоустройства сквера, обустроенного на пересечении проспекта Ленина и улицы Чкалова, в следующем году здесь установят памятный знак, посвященный медицинским работникам.

Заместитель главы администрации города Антон Шеломенцев напомнил: ранее эта территория, несмотря на то, что расположена в центре города, имела достаточно неудовлетворительный вид. После того как незаконные постройки были снесены, глава города принял решение обустроить на этом участке зеленую зону. Соответствующее решение было поддержано и медицинским сообществом.

Антон Шеломенцев , заместитель главы администрации города. Фото: Михаил Полубедов , Вечерний Барнаул

«Сквер посвящен нашим медикам, их заслугам и той неоценимой работе, которую они выполняют, особенно в последние годы, поэтому эскиз и все проектные решения разрабатывались в тесном взаимодействии представителями медицинского сообщества. Достаточно оперативно удалось провести конкурсные процедуры, и подрядчик в очень короткие сроки смог выполнить основные благоустроительные работы. Из городского бюджета на эти цели было дополнительно выделено более 6 млн рублей», — рассказал Антон Шеломенцев.

В сквере выполнены работы по укладке плиточного покрытия, асфальта, поребриков, бордюра, посеян газон. Здесь установлены скамейки и урны, появилось освещение.

Замглавы проинформировал о том, что в конце сентября здесь высадят 47 кустов сирени и 59 деревьев различных пород, которые будут освещаться дополнительной подсветкой. Такое большое количество зеленых насаждений, высаженных на небольшом участке, позволит создать уютный зеленый сквер в самом центре города.

По мнению главного врача городской поликлиники № 1 Елены Азаровой, при благоустройстве сквера использовались очень интересные проектные решения. Она считает, что теперь не только студенты смогут приятно проводить здесь свободное время, но и у врачей появилось свое место для встреч.

Елена Азарова , главный врач городской поликлиники № 1. Фото: Михаил Полубедов , Вечерний Барнаул

«Мне, как медику в четвёртом поколении, очень приятно, что появляется такой сквер. Для меня это будет память о прабабушке, бабушке, маме и многих моих коллегах. Я помню, что решение о создании сквера было принято в апреле. И уже скоро сквер будет открыт. Это еще одно свидетельство того, что наш родной Барнаул цветёт и развивается, становится уютнее. Конечно, и преподаватели медуниверситета, и студенты, и все горожане заслужили новый сквер. Уверена, что таких скверов появится ещё немало, и мы сделаем для этого всё возможное», — говорит Елена Азарова.

Депутат Барнаульской городской Думы Вячеслав Перерядов вспоминает, что еще буквально в апреле обсуждался проект создания сквера, а уже сегодня виден достойный результат.

Вячеслав Перерядов , депутат Барнаульской городской Думы. Фото: Михаил Полубедов , Вечерний Барнаул

«Мы видим, что администрацией города при взаимодействии с депутатским корпусом ведется системная и плановая политика по благоустройству зеленых зон. Об этом говорит и тот объем средств, который выделяется на благоустройство общественных территорий города. Только в 2022 году на это выделено более четверти миллиарда рублей, есть планы уже и на следующий год. Уверен, сквер станет очень популярным местом не только для медиков, но и всех жителей нашего города».

Источник: barnaul.org