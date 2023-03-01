Слетелись кадры. Загадочную природу Сибири можно увидеть на фотовыставке известного фотографа в Барнауле

До 26 марта в музее «Город» можно увидеть выставку пейзажей известного фотографа из сибирской глубинки — Александра Камакаева.

Александр родился 11 октября 1970 года в сибирском поселке в семье инженера и школьной учительницы. К искусству его направил отец: под его началом будущий фотограф изучал науку съемки, процесс проявки кадров, а также их печати.

Первой спутницей в работе стала «СМЕНА-8М», на которой Камакаев пробовал свои силы.

Сибирь. vk.com/museumgorod/Александр Камакаев Сибирь. vk.com/museumgorod/Александр Камакаев Сибирь. vk.com/museumgorod/Александр Камакаев Сибирь. vk.com/museumgorod/Александр Камакаев Сибирь. vk.com/museumgorod/Александр Камакаев

Работы Александра экспонировались в 45 странах мира. На его счету множество персональных выставок. Камакаев — призер многих национальных и международных конкурсов, на которых он представлял не только пейзажи, но и обнаженную натуру.

Экспозиция Александра Камакаева «Сибирь первозданная» открылась в музее «Город» 1 марта. Посмотреть сибирские фотопейзажи можно со среды по воскресенье с 10:00 до 18:00 по адресу ул. Льва Толстого, 24.