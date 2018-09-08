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30 смешных снимков про то, что нас не победить

В день тишины, когда из-за 9 сентября, когда будут выборы, нужно думать о том, что говоришь (вдруг, признают агитацией), помолчим и покажем подборку смешных снимков о том, что нас никому не победить. Потому что, увидев нас даже без оружия, все испугаются и убегут. В этом и кроется наша главная военная тайна.

Где-то в России.
Где-то в России.
obhohocheshsya.ru
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Уважаемые читатели! В связи в выборами губернатора и так называемым "днем тишины" на сайте altapress.ru с 0.00 8 сентября до 20.00 9 сентября (время барнаульское) система комментирования отключена.

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